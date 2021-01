Pferdesport : Reitvereine blicken positiv in die Zukunft

Benjamin Wulschner gehörte beim 6. Rheinischen Hallenderby am 14. März 2020 auf Gut Neuhaus zu den letzten Siegern im Rhein-Kreis vor dem ersten Lockdown. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rhein-Kreis Natürlich, auch die über mehr als 40 Vereine im Kreispferdesportverband Neuss organisierten 4500 Mitglieder haben unter den mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen zu leiden, stehen aber weiter „Gewehr bei Fuß“.

Genau 110 Tage hatte der erste „Lockdown“ aller Reitturniere im Rhein-Kreis Neuss gedauert: Am 15. März 2020 gewann der mit seinem Stall im niederländischen Bocholtz beheimatete Frederik Knorren (RV Würselen) den Großen Preis, die letzte und höchstdotierte Springprüfung bei den Gut Neuhaus Indoors. Weiter ging es erst am 3. Juli. Beim von Dennis Tolles und den Kutscherfreunden W&W Grimlinghausen organisierten Turnier auf Gut Altwahlscheid in Uedesheim sicherte sich die Zonserin Romy Allard auf „Summer Rose“ den Sieg in der M**-Dressur, die schwerste der insgesamt elf ausgeschriebenen Prüfungen.

Längst eine schmerzlich-schöne Erinnerung, denn die rund 4500 über ihre Vereine dem Kreispferdesportverband Neuss angeschlossenen Mitglieder sind schon seit Anfang November ein zweites Mal zur Tatenlosigkeit verurteilt. Und die mit der Coronaschutzverordnung verbundenen Beschränkungen gehen den Vereinen zunehmend an die Substanz. „Vor allem denjenigen, die Reitschulen betreiben“, weiß Axel Hebmüller, Präsident des Kreis-Pferdesportverbandes Neuss: „Sie müssen die Pferde vorhalten, dürfen aber kein Geld damit verdienen.“ Neben der Miete fallen Kosten für Futter, Versicherungen, den Tierarzt und Einstell-Boxen an. Alles zusammen summiere sich das auf einen stattlichen fünfstelligen Betrag, der erst einmal hereinkommen müsse, sagt Evelyn Klomfass, Reitwartin des auf dem Neu-Hövelerhof bei Anstel ansässigen RFVV Gilbach.

Info Geplante Turniere bis zu und in den Sommerferien 20. bis 21. März Club der Rheinischen Springreiter, Gut Neuhaus 27. bis 28. März RV St. Johannes Waat 9. bis 11. April St. Johannes Waat 23. bis 25. April Haus Kierst, Förderkreis Dressur Neuss 8. bis 9. Mai RSV Gut Altwahlscheid 13. bis 16. Mai Neuss-Grefrather RC 20. Mai Förderkreis Dressur Neuss, Gut Altwahlscheid 29. bis 30. Mai Ponyclub KleinenbroichKreisjugendturnier 3. bis 6. Juni RV Jan von Werth Holzbüttgen 12. bis 13 Juni RV Wevelinghoven 19. bis 20. Juni RV Gut Altwahlscheid 19. bis 20. Juni RV Torfgrafen-Bergerhof, Schleifer 24. bis 27. Juni Rheinische Meisterschaften in Langenfeld 25. Juni bis 4. Juli CHIO Aachen 27. Juni RC Kleinenbroich 3. bis 4. Juli RFV St. Georg Büttgen 9. bis 11. Juli RV Osterrath 17. bis 18. Juli PSV Klitzenhof 23. bis 25. Juli RFV Hilgershof 24. bis 25. Juli RF Gut Böckemeshof, Bierewitz 30. Juli bis 1. August RV Uedesheim-Stüttgen, Kreisturnier 6. bis 8. August RFV Hilgershof 11. bis 12. August Voltigierzentrum Meerbusch

Trotzdem fordert Hebmüller von der Politik keine Sonderbehandlung. „Sowohl in sportlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht treffen uns die Maßnahmen extrem hart, aber das gilt ja für alle. Golfspielen ist auch verboten. Wir sind froh, dass wir unsere Pferde immerhin noch bewegen dürfen.“ Profis wie Frederic Tillmann (Gut Neuhaus) und Marc Boes (Korschenbroich) nutzen Turniere im benachbarten Ausland, etwa in Belgien. „Sie müssen raus, um sich und ihre Pferde zu präsentieren, um die Werbetrommel zu rühren“, erklärt Hebmüller. „Schließlich leben sie vom Handel mit ihren Pferden.“

Eine Plattform, die der Rhein-Kreis im Moment nicht bieten kann. Selbst die auf den 11. März terminierten Gut Neuhaus Indoors fallen in diesem Jahr aus. Hebmüller geht davon aus, dass erst ab April wieder Turniere stattfinden können. „Wir sind da immer abhängig von den aktuell geltenden Coronavorgaben.“ Darum sei es gut, fügt er hinzu, „dass uns der Rheinische Pferdesportverband entgegenkommt. Wir können die Turniere kurzfristig einreichen.“ Der Bedarf sei jedenfalls riesig. „Wir haben so viele Turnierangebote wie wir die ganzen Jahre vorher nicht hatten, wenngleich wegen der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten abzuwarten ist, wie die Resonanz dann tatsächlich sein wird.“

Läuft es gut, geht es für den Kreispferdesportverband Neuss nach der Veranstaltung des Clubs der Rheinischen Springreiter auf Gut Neuhaus (20./21. März) eine Woche später mit dem Hallen-Springturnier des RV St. Johannes Waat auf dem Pferdehof Schnitzler in Jüchen los. Dort soll vom 9. bis 11. April auch ein Hallen-Dressurturnier stattfinden. Der KPSV Neuss unterstütze die Vereine dabei – sowohl finanziell als auch logistisch, verspricht Hebmüller. „Wir geben einen Zuschuss, das haben wir schon im vergangenen Jahr so gemacht.“ Ideen gebe es zudem für die wegen Covid-19 abgesagten Saisoneröffnung, in deren Rahmen traditionell die Besten der abgelaufenen Saison geehrt werden.