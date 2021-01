Handball : Wechsel perfekt: Ceven Klatt trainiert Eulen Ludwigshafen

Neuss Der ehemalige Neusser erhält beim derzeitigen Tabellen-18. der Ersten Bundesliga einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

Der 37-Jährige hatte als Spielertrainer der Bergischen Panther erste Erfahrungen in diesem Job gesammelt. Beim Neusser HV, später HC Rhein Vikings, ging es weiter – zunächst als spielender Co-Trainer, dann als Chefcoach. Der Zweitliga-Aufstieg 2017 krönte das Engagement. Mit den Rimpar Wölfen belegte Klatt in der Saison 2019/20 Platz sieben in Liga zwei. „Schon im ersten Gespräch mit Ceven haben wir gespürt, dass seine DNA zu der der Eulen passt und hatten sofort ein gutes Gefühl“, wird Geschäftsführerin Lisa Heßler auf der Homepage der Eulen zitiert: „Er macht in Rimpar einen tollen Job. Ceven wird von großem Ehrgeiz getrieben, ist äußerst strukturiert, besitzt ein großes Netzwerk und verschreibt sich gerne der Entwicklung junger Spieler.“