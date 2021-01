Handball : Mats Wolf bleibt bis 2023 beim TV Korschenbroich

Korschenbroich Der 23-Jährige verlängert seinen Vertrag beim Handball-Regionalligisten gleich um zwei Jahre. In der Waldsporthalle gilt er als absolute Führungskraft.

Der Mittelmann spielte in der Jugend für den TV Vorst, TV Aldekerk und den Bergischen HC, für den er in der Saison 2015/2016 auch in der Jugend-Bundesliga auflief. Mit der DJK Adler Königshof gelang ihm in der Spielzeit 2016/17 der souveräne Aufstieg in die Regionalliga Nordrhein, bevor er im Jahr darauf zum TVK wechselte.„Wir wussten, dass er durch die starke Vorbereitung im Sommer auch die Aufmerksamkeit der höherklassigen Konkurrenz auf sich gezogen hat“, sagt der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock und betont: „Mats ist nicht nur durch seine Qualität im Angriff, sondern auch durch seine schiere Präsenz enorm wichtig für uns, auch perspektivisch in der Rolle des Motors unseres Spiels. Er ist ein wichtiger Eckpfeiler für die Zukunft. Daher hatte die Verlängerung seines Vertrages von Anfang an höchste Priorität für uns. Wir sind sehr stolz, dass sich Mats entschieden hat, seinen Kontrakt um gleich zwei Jahre zu verlängern.“