Tischtennis : Tischtennis: Grevenbroich steckt voll im Abstiegskampf

Rhein-Kreis Für den TTC BW Grevenbroich hat der Abstiegskampf in der Tischtennis-NRW-Liga jetzt voll begonnen. Gegen den Mitkonkurrenten Borussia Brand mussten die Schloss-Städter eine unerwartet deutliche 3:9-Niederlage hinnehmen.

In der Damen-Regionalliga musste sich die DJK-Zweitvertretung gegen den Tabellenletzten TTC Mennighüffen mit einem 7:7-Remis begnügen. Allerdings sah es lange Zeit so aus, als sollten die Kaarsterinnen gänzlich leer ausgehen. Mit 0:2 und 1:4 lag das DJK-Quartett bereits zurück. Lisa Scherring war mit drei Siegen gegen Kristin König (3:0), Sina Tiemann (3:0) und Tabea Brockmeier (3:1) die überragende Akteurin. Decui Xiong (2), Chiara Pigerl (1) und Sandra Förster (1) erspielten die weiteren Punkte. „Nach dem verkorksten Start mit zwei verlorenen Doppeln können wir mit dem Punkt zufrieden sein“, sagte Kapitänin Sandra Förster, die Mennighüffen für stärker hält als es die aktuelle Tabellensituation derzeit aussagt.

Mit einem Sieg und einer Niederlage hat die DJK-Drittvertretung ihren Doppelspieltag in der Damen-NRW-Liga abgeschlossen. Einer 4:8-Niederlage gegen Spitzenreiter Voerde folgte ein 8:4-Sieg gegen Post SV Kamp Lintfort. Gegen Voerde punkteten Anna Haissig (1), Almut Pigerl (1) und Nicola Vollmert (2). Gegen Kamp-Lintfort spielte Anna Haissig mit zwei Einzelsiegen und einem Doppelerfolg an der Seite von Alla Gorbenko groß auf. Alla Gorbenko (1), Almut Pigerl (2) und Nicola Vollmert holten die Zähler. „Durch den Sieg stehen wir weiter in der Liga sicher da“, so Haissig. In der Damen-Verbandsliga gelang der Viertvertretung der DJK nach 0:2-Rückstand noch ein souveräner 8:3-Sieg beim FTV Düsseldorf II. Dabei war Gabi Franssen mit drei Siegen die erfolgreichste Akteurin.