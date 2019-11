Tischtennis : Tischtennis: Auf Euphorie folgt die Ernüchterung

Kassierte seine ersten Niederlagen: Aleander Lübke (r.). Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Die Euphorie über den guten Saisonstart ist bei der DJK Holzbüttgen vorerst verflogen. Zwei Wochen nach der 4:9-Niederlage in Jülich mussten die Kaarster in der Tischtennis-Oberliga die zweite Pleite in Folge hinnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln kassierte das DJK-Sextett eine 5:9-Niederlage. „Wir haben den Start verpatzt und lagen schnell mit 1:5 im Rückstand. Das konnten wir nicht mehr aufholen. Insgesamt geht der Sieg für die starken Kölner in Ordnung“, sagte Kapitän Joachim Beumers.

Nur ein gewonnenes Doppel von Jan Medina/Alexander Lübke (3:1 gegen Denis Mortazavi/David Nüchter) war zu wenig, um gut ins Spiel zu kommen. Sowohl Yang Li/Joachim Beumers (1:3 gegen Steinfeld/Mechler) als auch Thomas Schettki/Nicolas Kasper (0:3 gegen Lindner/Pütz) mussten sich geschlagen geben. Im Einzel lief es dann weiter nicht rund. Es folgten im Spitzenpaarkreuz die Niederlagen von Jan Medina (1:3 gegen Tim Lindner) und Yang Li (0:3 gegen Marcus Steinfeld) und auch in der Mitte musste sich Alexander Lübke Abwehrspieler David Nüchter (2:3) geschlagen geben. Hoffnung keimte dann nach den Siegen von Thomas Schettki (3:0 gegen Mortazavi) und Nicolas Kasper (3:2 gegen Pütz) wieder auf. Joachim Beumers hatte bei seiner 0:3-Niederlage gegen Manuel Mechler keine Chance. Doch nachdem Jan Medina (3:0 gegen Steinfeld) und Yang Li (3:0 gegen Lindner) ihre Spiele gewannen, waren die Kaarster wieder auf 5:6 heran.