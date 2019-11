Handball : Rhein Vikings feiern gegen Menden den nächsten Heimerfolg

Neuss Trainer Jörn Bohrmann freut sich über die Stimmung in der Halle, ist aber mit dem Auftritt des Handball-Drittligisten nur bedingt zufrieden.

Wichtiger Heimerfolg für den HC Rhein Vikings in der 3. Handball-Liga Nord-West: Gegen das Kellerkind SG Menden Sauerland Wölfe setzten sich die Neusser vor 420 Zuschauern im Hammfeld mit 29:25 (16:14) durch. „Das war eine sehr gute Stimmung in der Halle“, freute sich Vikings-Coach Jörg Bohrmann „es werden immer mehr Leute.“

Mit dem Spiel seiner Mannschaft war der Trainer hingegen nur teilweise zufrieden, verpassten seine Schützlinge doch einen deutlicheren Heimerfolg: „Wir waren gut drauf und hätten den Gegner eigentlich deutlicher beherrschen müssen.“ Dabei fanden die Wikinger schwer in die Partie, lagen zunächst mit 0:2 (3.), 1:3 (5.) und 4:6 (11.) zurück. Mit einer Dreierserie drehten die Gastgeber jedoch die Partie erstmals zu ihren Gunsten zum 7:6 (13.). Sein Team habe nunmehr „sehr gute Kombinationen im Angriff gezeigt“ und aus einer „stabilen Abwehr“ agiert, lobte Bohrmann. Der Lohn: Die Führung konnte auf 15:10 (25.) ausgebaut werden. „Danach waren wir aber unkonzentriert, standen nicht mehr so kompakt und machen einfache Fehler“, ärgerte sich der Trainer. Bis zur Pause konnten die Gäste daher wieder bis auf zwei Tore herankommen.

Nach dem Seitenwechsel habe seine Mannschaft hingegen wieder stark aufgespielt und konnte so den Vorsprung auf 26:19 (50.) ausbauen. Danach sei sein Team jedoch zu leichtfertig mit den Chancen umgegangen. Menden kam mit einer Dreierserie auf 26:22 heran (56.). „Wir hatten auch Glück, dass der Gegner einige Bälle liegengelassen hat“, gab Bohrmann zu. Und so retteten die Vikings den Vorsprung über die Zeit und konnten den wichtigen Heimerfolg bejubeln.

„Wir haben durch individuelle Fehler Probleme bekommen“, ärgerte sich Bohrmann über den Spielverlauf, „das sind technische Fehler, die nicht passieren dürfen.“ Dennoch sei es letztlich ein souveräner und verdienter Sieg gewesen. Ein Sonderlob verteilte der Trainer an seine Talente Lukas Becher und Sven Eberlein. Der 19-jährige Becher sei „bärenstark in der entscheidenden Phase“ aufgetreten. Nachdem David Denert einen Siebenmeter verwarf, behielt Becher beim nächsten Strafwurf die Nerven. Eberlein, der nächste Woche seinen 19. Geburtstag feiert, habe „offensiv eine richtig starke Leistung“ gezeigt. In der Abwehr entspreche er hingegen noch nicht hundertprozentig den Vorstellungen des Trainers, doch wolle er seinem Schützling aufgrund dessen Alters keine Vorwürfe machen.