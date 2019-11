Handball : Die Zweite Handball-Bundesliga rückt immer enger zusammen

So kämpferisch wie Kapitän Patrick Hüter beim Einlaufen sollte der TSV Bayer Dormagen auch in den nächsten Spielen auftreten. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen TSV Bayer Dormagen steht am Samstag bei Aufsteiger HSG Konstanz vor einem richtungweisenden Spiel: Abstiegszone oder entspanntes Mittelfeld?

Die 400 mitgereisten Fans des VfL Gummersbach feierten nach dem Schlusspfiff, als hätten die Oberbergischen gerade den direkten Wiederaufstieg in die Handball-Bundesliga geschafft. Dabei hatten sie „nur“ einen 28:22-Sieg des Altmeisters beim Vorjahresaufsteiger TSV Bayer Dormagen erlebt.

Doch jeder Sieg zählt in dieser verrückten Zweiten Liga, in der nach zehn Spieltagen den Tabellendritten VfL Gummersbach gerade mal sechs Punkte vom Drittletzten, dem TV Hüttenberg, trennen, der mit dem 30:28-Sieg am Freitag beim TuS Ferndorf ein nicht unbedingt erwartetes Lebenszeichen sendete. Doch was heißt schon „erwartet“ in einer Liga, in der (fast) jeder jeden schlagen kann. Und in der jeder Spieltag neue Überraschungen bereit hält.

Am sich über vier Tage hinziehenden zehnten sorgte die HSG Konstanz für die größte. Der Aufsteiger, der am Donnerstag nur knapp (24:26) bei der DJK Rimpar verloren hatte, trotzte nur 48 Stunden später dem TuS N-Lübbecke ein 23:23-Unentschieden ab, nach dem Lübbeckes leidgeprüfter Trainer Emir Kurtagic befand: „Ich habe den Jungs gesagt, es wäre verdient gewesen, das Spiel zu verlieren.“

Ein Warnschuss für den TSV Bayer Dormagen. Denn der ist am Samstag (20 Uhr, Schänzle-Sporthalle) in Konstanz zu Gast. Bei einer Niederlage würden die Dormagener erstmals in dieser Spielzeit ein negatives Punktkonto aufweisen und damit in unangenehme Nähe zu den Abstiegsplätzen rutschen – die HSG Konstanz wäre dann nur noch zwei Zähler entfernt.

Das Gastspiel beim Aufsteiger könnte für die Bayer-Handballer das werden, was die Partie in Dormagen für die Gummersbacher war: richtungweisend. Verlieren sie, sind die anschließenden Spiele gegen den HC Elbflorenz (16. 11.) und beim TV Hüttenberg (23. 11) Duelle gegen direkte Konkurrenten zwischen Abstiegszone und Mittelfeld mit dem entsprechenden Druck. Gewinnen sie, könnten sie sich im einstelligen Tabellenbereich festsetzen, bevor es gegen die vermeintlich oder tatsächlich „dicken Brocken“ ASV Hamm, TuSEM Essen und VfL Lübeck-Schwartau geht – und bevor am 27. Dezember mit dem Gastspiel beim EHV Aue die Rückrunde startet.