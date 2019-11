Handball : Biskamp rettet TVK einen Punkt

Korschenbroich Handball-Regionalligist kommt bei Aufsteiger Remscheid nicht über ein 27:27 hinaus.

Punkt gewonnen, Punkt verloren, diese Frage lässt sich im Handball nach einem Unentschieden oft nicht eindeutig beantworten. So auch im Falle des 27:27 (Halbzeit (13:14), mit dem der TV Korschenbroich von seinem Gastspiel bei Regionalliga-Aufsteiger HG Remscheid zurückkehrte.

Antwort 1: Wer als Tabellenzweiter beim Neuling, der erst einen Sieg auf seinem Konto hat, nur Unentschieden spielt, hat einen Punkt verloren. So sieht es auch Dirk Wolf: „Wir haben nicht gut gespielt und keinen richtigen Zugriff bekommen, von der ersten bis zur letzten Minute nicht,“ bilanzierte der TVK-Trainer die Partie, aus der „wir gerne beide Punkte mitgenommen“ hätten.

Die Gäste scheiterten auch an der größeren Routine, die der von Ex-Bundesligaspieler Frank Berblinger trainierte Neuling in die Waagschale werfen konnte. Vor allem den Ex-Korschenbroicher Pascal Schiewe und den ehemaligen Krefelder Michael Heimansfeld, der alleine zehn Tore erzielte, bekam die TVK-Deckung nie in den Griff. Wolf verzichtete dabei auf einen Einsatz des reaktivierten Tim Christall, weil ihm das Risiko nach nur wenigen Trainingseinheiten, die der Linkshänder seit Mai bestritten hat, zu groß erschien.