Fußball : Frauenfußball: Maassen schmeißt in Hemmerden hin

rhein-kreis (afu) In der Fußball-Niederrheinliga der Frauen dauert die Talfahrt des SV Hemmerden weiter an, mit dem 1:4 gegen die SG Steele setzte es die neunte Niederlage im neunten Spiel. Dabei ging das Schlusslicht durch Sandra Kosfelder (18.) noch in Führung, musste sich am Ende aber deutlich geschlagen geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Helene Sertznig (44.) erzielte den Ausgleich kurz vor dem Seitenwechsel, im Anschluss fielen weitere Treffer durch Nora Ruda (60.), Caroline Hamann (75.) und Beriwan Welter (83.).

„Wir haben die ersten 30 Minuten gut gespielt und lagen verdient vorne. Dann haben wir plötzlich das Fußballspielen eingestellt und kurz vor der Pause den Ausgleich bekommen. Nach dem 1:2 hingen die Köpfe wieder und wir haben uns dem Schicksal ergeben“, sagte Thomas Maassen in seiner letzten Amtshandlung als Trainer des SV, der nach dem Spiel seinen Rücktritt verkündete. „Schon während des Spiels fielen von Außen einige Kommentare gegen meine Person. Wer mich kennt, der weiß, dass ich mir nichts unkommentiert anhöre. Nach dem Spiel fingen die Diskussionen dann richtig an und dann habe ich die Reißleine gezogen. Dem Verein wünsche ich dennoch alles Gute und hoffe, er schafft es noch, die Klasse zu halten.“

In der Landesliga setzte sich im Kreisduell Spitzenreiter SG Gustorf/Gindorf im Heimspiel gegen die SVG Weißenberg knapp mit 2:1 (Halbzeit 1:0) durch und baut die Tabellenführung dadurch auf vier Zähler aus. Christina Reiff (4.) besorgte die Führung der Gastgeber, Julia Comouth (73.) erhöhte auf 2:0, ehe Jasmin Javid (88.) den Anschlusstreffer der SVG erzielte.