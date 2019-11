Floorball : Holzbüttgen bringt Deutschen Meister arg ins Schwitzen

Kaarst Für die Gastgeber ist sogar mehr drin als das 10:10-Unentschieden nach Verlängerung.

(sit) Mit dem 10:10 nach Verlängerung (3:2, 4:3, 3:5, 0:0) gegen den Deutschen Meister MFBC Leipzig bestätigte Floorball-Bundesligist DJK Holzbüttgen seinen Aufwärtstrend. In einer turbulenten Partie ging der Gastgeber durch die Treffer von Torben Kleinhans und Mikko Koivisto mit 2:0 in Führung, lag im zweiten Drittel sogar mit 6:2 und 7:3 vorne. Die Gäste schlugen jedoch zurück, glichen aus (7:7/47.) und gingen nach dem Treffer von Mark-Oliver Bothe (55.) mit einem 10:9-Vorsprung in die letzte Minute. Die war gerade sechs Sekunden alt, da schickte Torben Kleinhans das Duell in die zehnminütige Verlängerung. Dort blieb das eine Partie sofort beendende „Golden Goal“ aus, so dass sich beide Teams mit einem Punkt begnügen mussten.