Handball : Handball: Bayers Nachwuchs bleibt ungeschlagen

Dormagen Der Handball-Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen hat auch das drittletzte Spiel vor Ende der Vorrunde in der A-Jugend Bundesliga West ohne Niederlage überstanden. Beim TV Hüttenberg setzten sich die Dormagener am Sonntagabend mit 38:30 (Halbzeit 17:15) durch.

Dabei taten sich die Schützlinge von Trainer Jamal Naji in der Anfangsphase ausgesprochen schwer. Angesichts eines 5:8-Rückstandes nach elf Minuten nahm der Coach eine frühe Auszeit, ohne dass es danach sofort erkennbar besser wurde. Erst beim 12:11 durch Christian Wilhelm, am Ende mit sechs Treffern erfolgreichster Werfer, ging der TSV wieder in Führung, die er über 20:16 (35.) und 30:22 (48.) auf den 38:30-Endstand ausbaute. Die weiteren Tore erzielten: Hinrichs (3), Neubauer (1), Wache (3/2), Bark (2), Jurisic (3), Marquis (5/3), Neven (4), Koch (1/1) und Mast (4).