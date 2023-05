Leichtathletik Talent aus Dormagen mit starkem Saisonstart

Während einige Aktive der Leichtathletik-Abteilung des TSV Bayer Dormagen am Pfingstwochenende bei Veranstaltungen in Gladbeck und in Siegburg beachtliche Erfolge einfuhren, blieb 800-Meter-Spezialistin Tanja Spill nur die Rolle der Zuschauerin. Eigentlich wollte sie am Sonntag in Rehlingen gegen internationale Konkurrenz ihren ordentlichen Saisonstart fortsetzen, doch wegen einer hartnäckigen Erkältung musste sie absagen und mitanschauen, wie Majtie Kloberg (LG Kreis Ahrweiler) sie als Vierte in 2:01,04 Minuten von der Spitze der deutschen Jahresbestenliste verdrängte. Tanja Spill war am 18. Mai in Köln 2:04,19 Minuten gelaufen.