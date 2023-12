Sport in Radevormwald TSV-Leichtathleten in der Landeshauptstadt erfolgreich

45 Jahre später, mittlerweile mehrfach renoviert, dient die Halle im „Arena-Sportpark“ heute vor allem dem Leichtathletiknachwuchs zu Trainings- und Wettkampfzwecken. Auch den Radevormwalder Sportlern des TSV, denn bei gleich zwei Meetings am 9. und 16. Dezember starteten junge Leichtathleten aus der Bergstadt in Düsseldorf, erzielten Bestleistungen und erreichten vordere Plätze. Leni Abel belegte in der Altersklasse W15 über 800 Meter einmal den dritten und einmal den vierten Platz. Sie steigerte dabei ihre Bestzeit auf 2:46,49 Minuten.