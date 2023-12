2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen sucht den „Killerinstinkt“

Am ,Killerinstinkt‘ lässt sich im Training zwar nur schwerlich arbeiten, aber auch auf die anderen Inhalte mit Blick auf die nächste Partie konnte Matthias Flohr nicht so viel Einfluss nehmen wie normalerweise. Denn nachdem er vor einigen Wochen im Rahmen seiner Ausbildung zum A-Lizenz-Trainer schon mal für eine Woche nach Hennef gemusst hatte, war er in dieser Woche komplett in Berlin gebunden. Für die Trainingsarbeit in Dormagen war Co-Trainer André Nicklas zuständig, in Lehrgangspausen und abends tauschte er sich mit Flohr aus. „Mit Hilfe von Video-Calls ist das heutzutage ja alles gut möglich. Die Rückmeldungen, die ich bekommen haben, waren positiv. Die Mannschaft hat gut gearbeitet“, sagt Flohr. Das war auch nötig, denn nachdem die Dresdner in der vergangenen Saison lange gegen den Abstieg gekämpft hatten und in der Abschlusstabelle sogar hinter Dormagen auf Platz 16 gelandet waren, spielen sie bislang deutlich erfolgreicher und stehen mit 18:14 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Zu verdanken haben sie das vor allem ihrer enormen Heimstärke. In der Dresdner Ballsportarena haben sie sieben von acht Partie gewonnen und nehmen damit in der Heimtabelle hinter Hamm und Bietigheim sogar Rang drei ein.