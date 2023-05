Fußball-Landesliga Ein neuer Torwart für die Holzheimer SG

Safarpour-Malekabad wechselte im vergangenen Januar vom Wuppertaler SV nach Krefeld, kam dort aber nicht zum Einsatz. Beim WSV hatte der 20-Jährige zuvor in der A-Jugend-Bundesliga gespielt und dann ein Jahr im Regionalliga-Kader gestanden. Dort hatte er in der Saison 2021/2022 sogar ein Punktspiel bestritten und vier Einsätze im Niederrheinpokal bekommen. „Damit haben wir einen echten Coup gelandet, denn Payam ist ein Toptorhüter. Wir sind uns sicher, dass er uns zusammen mit Tim Möller den notwendigen Rückhalt geben wird. Die Gespräche mit Payam waren top und wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat“, heißt es in einer Pressemitteilung der HSG. Nach Dominik Klouth (Teutonia Kleinenbroich), Timo Piel (A-Jugend TSV Meerbusch), Jan Schumacher (Rommerskirchen-Gilbach), Niklas Schröder (SG Kaarst), Hiromasa Kawamura (ASV Süchteln), Lucas Thierry Müller (DJK Novesia Neuss), Simon Büchte (Meerbusch U19), Amin Azdouffal (VfR Fischeln) und Edward Osei-Nkansah (zuletzt vereinslos) ist Payam Safarpour-Malekabad bereits der zehnte neue Spieler für die nächste Saison, in der die HSG gerne wieder in den Bereich des dritten Platzes aus der kürzlich beendeten Spielzeit kommen würde. Damit die HSG trotz eingeschränkter finanzieller Mittel einen Keeper dieser Güteklasse verpflichten konnte, musste sie ihre besonderen Attribute in den Waagschale werfen. „Viel Herzblut, viel Leidenschaft und viel Präsenz. Ich glaube, wir haben einen guten Plan und denke, dass der Spieler von der sportlichen Perspektive angetan war, die wir ihm angeboten haben“, erklärt Hamid Derakhshan.