Lokalsport: Taekwondo: AC Ückerath lässt es ordentlich krachen

Ückerath Mit einem kompletten Medaillensatz kehrten die Taekwondoka des AC Ückerath vom in Innsbruck ausgetragenen Weltranglistenturnier "Austrian Open" zurück. Abdullah Ciftci, der vor anderthalb Monaten sein WM-Debüt auf Platz neun abgeschlossen hatte, holte sich in der Jugendgewichtsklasse bis 78 Kilogramm Gold.

Nach einem Freilos war er mit einem 11:4-Erfolg über Mateo Knezic aus Kroatien ins Finale eingezogen. Dort stellte sich ihm in Ante Stankowitz ein weiterer Kroate zum Kampf. Ciftci bestand jedoch auch diese Prüfung und sicherte sich mit einem ungefährdeten 14:3 den Turniersieg. Auf dem Weg zur Silbermedaille schaltete die Jugendliche Jil Grebe in der Klasse bis 46 Kilogramm die starke Griechin Zarmakoupi Semeri (nach 5:5 in der Verlängerung im "Golden Point"), die Italienerin Anna Velebova (9:8-Sieg in der letzten Sekunde) und die Belgierin Sofie Lemmes (1:0) aus. Im Duell um Platz eins mit der Österreicherin Magdalena Kindl geriet die 14-Jährige jedoch schnell ins Hintertreffen und vermochte sich danach trotz aller Mühen nicht mehr entscheidend in Szene zu setzen. "Aber Rang zwei ist toll", sagte ihr Trainer Jannis Dakos.