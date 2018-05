Lokalsport: Glückstag für Miguel Bellen-Rodrigues

Gohr Junger Springreiter des RV Torfgrafen Bergerhof wird mit dem Goldenen Reitabzeichen ausgezeichnet.

Drei Amazonen machte das letzte Springen beim Turnier auf dem Bergerhof so richtig spannend: Sabrina Busch (RFV Ratheim), Jana Alina Kallen (RV Uedesheim-Stüttgen) und Larissa Brandt (RV Torfgrafen Bergerhof) lieferten sich in der Siegerrunde des M-Springens ein Kopf-an-Kopf-Rennen im Parcours. Am Ende waren es nur Sekunden, die über Sieg und Niederlage entschieden. Denn alle drei Reiterinnen blieben fehlerfrei.