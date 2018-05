Lokalsport: Dressurreiterin Romy Allard wird Dritte beim Preis der Besten

Warendorf Für die Voltigierer des RSV Grimlinghausen rückt das WM-Ticket nach Platz vier in der ersten Sichtungsprüfung in weite Ferne.

Beim Preis der Besten - der ersten Sichtung der Voltigierer für die Weltreiterspiele, die im September im US-amerikanischen Tryon ausgetragen werden - landete die Gruppe des RSV Neuss-Grimlinghausen auf Rang vier. Damit musste sich die Mannschaft von Trainerin und Longenführerin Elisabeth Simon am Bundesleistungszentrum in Warendorf den drei ebenfalls zur WM-Sichtung eingeladenen anderen deutschen Spitzen-Gruppen geschlagen geben.

Die Rheinländer, die als amtierender Deutschen Meister angetreten waren, kamen im Gesamtergebnis nach einer Pflicht und zwei Küren auf 7,785 Punkte. Auch das Team Norka des Voltigiervereins Köln-Dünnwald konnte nicht überzeugen. Die amtierenden Europameister von Trainer Patric Looser landeten mit 7,893 Zählern auf Rang drei. Überzeugen konnten hingegen die Niedersachsen vom RV Fredenbeck. Die Equipe von Coach Gesa Bührig beendete den Wettkampf mit 8,154 Zählern. Der Sieg ging an den VV Ingelsberg aus Bayern. Damit sorgte die Truppe um Voltigiermeister Alexander Hartl für eine kleine Überraschung. Die Bayern, die 2016 den Vize-Weltmeistertitel nach Deutschland geholt hatten und sich im Vorjahr im nationalen Vergleich nicht durchsetzen konnten, meldeten sich mit starken 8,459 Punkten zurück an der Spitze und haben sich damit die beste Ausgangslage für eine Teilnahme in Tryon erarbeitet.