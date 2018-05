Lokalsport: TSV Bayer fehlt ein Tor zum DM-Finale

Dormagen Nach dem 23:23 bei den Rhein-Neckar Löwen bleibt die B-Jugend aufgrund der zu wenig erzielten Auswärtstreffer im Halbfinale hängen.

Zu trösten vermochte ihn nur die erneut starke Leistung, die seine Jungs vor 640 Zuschauern in der Stadthalle Östringen aufs Parkett gelegt hatten. Das sahen auch die Gastgeber so: "Bevor ich unsere Leistung kommentiere, möchte ich Dormagen ein Kompliment aussprechen - super unbequeme Mannschaft mit einem interessanten Spielsystem", stellte Löwen-Trainer Daniel Meyer fest, "ich weiß, wenn man zwei Partien Unentschieden gespielt har und danach ausscheidet, gibt es im ersten Moment wenig Trost. Aber die Handschrift ist klar zu erkennen."

Und wären die Dormagener nicht übernervös in die Partie gestartet, wäre es am Ende vielleicht gar nicht auf ein Unentschieden hinausgelaufen: 4:0 führten die Gastgeber nach sechseinhalb Minuten, 7:3 hieß es nach zwölf, 10:6 nach 19 Minuten. Doch bis zur Pause hatten sich die Bayer-Jungs bis auf 12:11 herangekämpft, beim 15:14 (29.) gingen sie erstmals in Führung. Es sollte allerdings die einzige der gesamten Partie bleiben, in der sich mit zunehmender Spieldauer die technischen Fehler auf beiden Seiten häuften: "Es war unfassbar warm in der Halle und der Ball wechselte zwischen klebrig und rutschig", sagte Röhrig, "und natürlich wussten alle, um was es geht, da spielte sicherlich auch ein Stück Nervosität 'rein."