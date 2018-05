Lokalsport: Kreisliga A: Delrath muss 'runter

Rhein-Kreis Nievenheim verlässt die Abstiegsränge. Glehn wahrt die Minimalchance.

TSV Norf - SSV Delrath 3:3 (0:1). Volkan Öktem hat alle Hoffnungen in Delrath zerstört. Mit seinem Treffer in der Nachspielzeit raubte er den Gästen jegliche Chancen auf den Klassenverbleib. Zuvor hatte sich Delrath die 1:0-Pausenführung durch Sebastian Jöcken aus der Hand nehmen lassen und wieder zurückgeholt. Marvin Bassek und Daniel Schmidt schossen Norf zwischenzeitlich in Front. Jeton Bunjaku und Jan-Dirk Löffler drehten die Partie wieder. "Wenn man sich so verhält, hat man in der Liga nichts zu suchen", sagte Trainer Frank Korsten mit Blick auf die fatalen Fehler im Aufbauspiel und stellt fest: "Wir sind zu recht abgestiegen." Doch Korsten will nicht aufgeben: "In der nächsten Saison starten wir einen neuen Anlauf."