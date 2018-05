Lokalsport: Heiße Maschinen und coole Typen

Grevenbroich MSC Grevenbroich richtet auf der Königshovener Höhe in Gustorf das fünfte Rennen zum ADAC Nordrhein MX-Cup aus.

Ans Limit ging der Nachwuchs am besonders heißen ersten Tag, "der den Piloten konditionell so einiges abverlangte", führte der beim MSC für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Günter Becker aus. Für Jan Krug konnte es freilich gar nicht heiß genug sein: Der 13 Jahre alte Lokalmatador beherrschte die Jugendklasse bis 85 Kubikzentimeter. Musste er die Konkurrenz im ersten Lauf noch niederkämpfen, feierte das Leichtgewicht beim zweiten Einsatz in Gustorf einen Start-Ziel-Sieg. Und das mit Stil, weiß Günter Becker zu berichten: "Jan besticht durch seine technisch saubere Fahrtechnik."

Das gilt natürlich auch für seine in der Leistungsklasse aktiven Vereinskollegen: Matthias Walczuch belegte bei der Elite (LK 1 MX1) Tagesrang drei hinter den starken Niederändern Gert Jan Assink und Stijn Verstreppen. Nach der schnellsten Trainingszeit lag er im ersten Lauf sogar für einige Runden vorne, büßte aber mit einem Fahrfehler alle Chancen auf den Tagessieg ein. In der LK1 MX 2 schaffte es MSC-Fahrer Ben Gosepath auf den guten dritten Platz - in Michael Hool und Jan Horst auch diesmal hinter zwei Niederländern. In der Leistungsklasse II kam Mike Linge auf den ordentlichen zweiten Platz der Tageswertung, musste sich dabei in Robin te Vaarwerk ebenfalls nur einem Niederländer beugen.