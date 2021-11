Taekwondo-Kämpferin Madeline Folgmann : Die Leistungskurve zeigt endlich wieder nach oben

Taekwondo Die Nettetalerin Madeline Folgmann hat bei den Bosnien-Herzegowina Open in Sarajevo Bronze geholt. Auch Julia Ronken war aktiv, musste aber verletzungsbedingt aussteigen. Ende November steigt der krönende Abschluss des Sportjahres.

Die Nettetalerin Madeline Folgmann und die Viersenerin Julia Ronken haben bei den Bosnien-Herzegowina Open in Sarajevo die Bronzemedaille beziehungsweise den fünften Platz verbucht. Nach den French-Open in Paris , wo die Zweikampf-Aktiven des Bundeskaders jeweils den fünften Platz erkämpften, war das nun für beide das zweite Turnier mit internationaler Klasse innerhalb von fünf Tagen.

Nach einem Freilos zum Start und dem Achtelfinal-Sieg über die Bosnierin Katarina Kraisnik (18:7), war Madeline Folgmann nicht ganz zufrieden mit sich, weil sie zu viele Kopftreffer zugelassen hatte. Im Viertelfinale lag sie am Ende der zweiten Runde mit 21:9 in Führung. Die Sportstudentin gewann nach tollem Kampf schließlich mit 30:18 über die Spanierin Natalia Ruedas Diaz. Im Halbfinale kam die Hinsbeckerin mit ihren Aktionen gegen die starke Türkin Merve Dencil aber kaum durch, die die Schwäche ihrer Kontrahentin gnadenlos ausnutzte.

Beim Stand von 0:5 in der letzten Runde war noch alles drin. Jedoch fehlte es Folgmann, anders als in den Runden davor, an der intensiven Offensivpower. Am Ende unterlag die Nettetalerin mit 0:9. „Aber nach einer längeren Durststrecke ohne Medaille ist das für mich ein toller Erfolg. Meine Leistungskurve zeigt wieder nach oben“, gibt sich die einstige U21-Junioren-Europameisterin vom Landesstützpunkt Nettetal sehr optimistisch. „Ich bin sehr froh, dass ich meine Leistung wieder abrufen und die zurückliegenden harten Trainingswochen eine Bestätigung fanden. Für das Finale reichte es nicht, das ärgert mich, da will ich aber wieder unbedingt hin.“