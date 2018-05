Diese Regel darf so nicht bleiben

Egal, ob nun Dormagen oder die Rhein- Neckar Löwen ausgeschieden wären - das DM-Halbfinale der B-Jugend hat einmal mehr gezeigt, dass die seit jeher im Handball umstrittene Regel, wonach bei Gleichstand zweier Partien die mehr erzielten Auswärtstore den Ausschlag zugunsten des Siegers geben, endlich abgeschafft gehört. Warum ein 31:31 "besser" sein soll als ein 23:23, entbehrt jeder Logik. Was bei gestandenen Profis im Europapokal oder in Relegationsspielen schon an den Nerven zehrt, hinterlässt bei Jugendlichen erst recht Frustration und Ratlosigkeit. Es gäbe, wie in anderen Sportarten üblich, die Möglichkeit einer Verlängerung. Und selbst ein "Shoot-out" vom Siebenmeterpunkt wäre gerechter als diese krude Arithmetik.

