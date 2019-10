Ringen : Der Titel wird in den Niederlanden vergeben

Neuss Mit einem Sieg beim KSV Simson Landgraaf können sich die Ringer des KSK Neuss den Gruppensieg in der Oberliga sichern.

Die Entscheidung über den Meistertitel in der Ringer-Oberliga Rheinland wird am Samstagabend in den Niederlanden vergeben. Klingt kurios, ist bei den Ringern aber Alltag, seit der KSV Simson Landgraaf in der deutschen Oberliga mitringen darf. Und sich dort zu einem ernsthaften Anwärter auf eine Spitzenposition gemausert hat.