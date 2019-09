Ringen : KSK Konkordia gibt seine Heimpremiere

Kehrt mit Witten zurück nach Neuss: Sergiy Skrypka. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Der Tabellenführer der Ringer-Oberliga Rheinland empfängt in Neuss die RG Hürth/Rheinbach.

Wenn die Leistung des KSK Konkordia Neuss zum Start in die Oberliga-Saison beim 25:10 in Krefeld stilbildend für die nächsten Monate gewesen ist, können sich die Ringerfreunde im Rhein-Kreis auf eine tolle Zeit freuen. Den Beweis wollen die Schützlinge der Trainer Oleg Dubov und Erich Marjalke gleich am Samstag ab 19.30 Uhr antreten. Zu Gast in der aufgehübschten Sporthalle der Gesamtschule Nordstadt (früher Realschule an der Frankenstraße) ist dann die RG Hürth/Rheinbach.

Der aus einer Fusion des RSV Rheinbach mit dem RC Hürth entstandene Klub hatte zum Auftakt gegen den Topfavoriten KSV Simson Landgraaf aus den Niederlanden mit 15:30 verloren. Chancenlos waren die Jungs von Trainer Guido Dickmeiß dabei vor allem in den leichten und schweren Gewichtsklassen, in denen Tamim Hashimy (0:4), Saidazam Karimov, Asadula Karimov (beide 0:3), Markus Kurle, Hakim Morabet und Sasa Trujkic (alle 0:5) klare Niederlagen einstecken mussten. „Die Stärke der Gäste liegt in den mittleren Gewichtsklassen. Da liegt für Hürth der Schlüssel zum Sieg“, sagt KSK-Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg. In der Klasse bis 71 Kilogramm brachte Cihan Atici ebenso die vollen fünf Punkte ein wie Edris Muradi (75 kg) und Semih Isikkan (80 kg).

Kahlenberg ist jedoch optimistisch: „Auch wenn die Mannschaft wieder einige Ausfälle zu verkraften hat, sollte der Rest stark genug sein, um die Punkte in Neuss zu halten.“ Zurück auf die Matte kehrt bei den Hausherren der Deutsche Vizemeister Samuel Bellscheidt. Kahlenberg: „Die Jugend ist gefordert und wird ihr Bestes geben.“