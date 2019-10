Fußball : Hemmerden mit Herkulesaufgabe

Rhein-Kreis Frauenfußball: Gustorf hofft auf Wachablösung im Landesliga-Derby gegen Rosellen.

Eine Spielklasse niedriger ist die Gemütslage bei Aufsteiger SG Gustorf/Gindorf eine ganz andere. Die Spielvereinigung führt die Tabelle der Landesliga vor dem Lokalduell gegen SV Rosellen souverän an (Anpfiff 13 Uhr). Es droht eine kleine Wachablösung im Fußballkreis. „Natürlich ist es etwas Besonderes, gegen die jahrelange zweite Kraft im Kreis zu spielen“, sagt Gustorfs Trainer Dirk Wistuba. Der SV Rosellen legte mit Neu-Trainerin Melanie Hasselbring einen holprigen Start hin, kam zuletzt mit drei Siegen in Folge allerdings in Fahrt. Profitiert haben sie dabei allen voran von neuen Zugängen und Rückkehrern nach Verletzungspausen. Ob Top-Verpflichtung Anne Hopfengärtner, die im vergangenen Jahr noch für Bayer Leverkusen in der Bundesliga kickte, am Sonntag aufläuft, gibt der Fußballverband im Laufe des Tages bekannt. Für Angstausbrüche sorgen diese Neuigkeiten bei Wistuba jedoch nicht. „Wir sind besser gestartet als erwartet, aber schießen noch viel zu wenig Tore“, bemängelt der Trainer. Außergewöhnliche Aussage, bedenkt man, dass seine Mädels den besten Angriff der Liga stellen. Das Derby verspricht Spannung.