Fußball : Pokalaus für den SC Kapellen erst in der Verlängerung

Kapellen In Gestalt des SC Kapellen hat sich auch der letzte Vertreter des Fußballkreises aus dem Niederrheinpokal verabschiedet. Allerdings leistete der Landesligist am Mittwochabend dem favorisierten Oberligisten 1. FC Kleve heftigen Widerstand und musste sich erst kurz vor Ende der Verlängerung mit 2:3 geschlagen geben – am Ende der regulären Spielzeit hatte es im Erftstadion 2:2 geheißen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als sich dort alle Beteiligten schon auf ein Elfmeterschießen einrichteten, fiel doch noch die Entscheidung zugunsten der Gäste: Tim Haal traf eine Minute vor dem Abpfiff zum 3:2 für Kleve. Nach so viel Spannung hatte es am Anfang eigentlich gar nicht ausgesehen, denn der Oberligist ging nach 20 Minuten durch einen von Niklas Klein-Wiele verwandelten Foulelfmeter in Führung. Und den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer durch Marc Paul (31.) beantwortete Klein-Wiele noch vor der Pause mit der erneuten Führung für die Gäste.

Im zweiten Durchgang drängten die Kapellener auf den Ausgleich, Lohn der Bemühungen war das 2:2 durch Yannick Joosten nach 73 Minuten. Weil beide Teams danach keinen Treffer mehr zustande brachten, ging es in die Verlängerung. Für die Hausherren wurde es schwer, weil sie zunächst Can Yücel (87.) und später auch noch Yannick Paul (105.) mit Gelb-Roter Karte verloren. Dennoch hielt der Landesliga-Dritte die Partie bis zum Last-Minute-Treffer von Tim Haal offen.