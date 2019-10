Rudern : Neusser Achter trotzt den Sprintspezialisten

Neuss Bei den Deutschen Sprintmeisterschaften lief für den Neusser Ruderverein trotz zweier Silbermedaillen nicht alles nach Wunsch.

Mit entsprechender „Wut im Bauch und dem Wunsch, das Ergebnis des Doppelzweiers zu korrigieren,“ so NRV-Pressewart Benno Spanke, ging das Quartett dann gemeinsam den Endlauf im Doppelvierer an. Nach 350 Metern entschied nur das Zielfoto zugunsten der favorisierten Lokalmatadorinnen von der Kettwiger RG Essen, deren 24 Hundertstelsekunden Vorsprung mit bloßem Auge nicht zu erkennen waren. Die erste Vize-Meisterschaft hatte es bereits am Samstagabend im Flutlichtrennen des Frauen-Achters gegeben. Das neu zusammengesetzte Neusser Boot mit Pia Stoffels, Stephanie Martin, Alina Stammen, Vera Spanke, Cecilia und Louisa Sommerfeld, Cosima und Olivia Clotten sowie Steuermann Lennart Böhl bot den durch die Ruder-Bundesliga auf die Sprintdistanz spezialisierten Achtern aus Essen und Krefeld Paroli – am Ende blieb Platz zwei mit einer Sekunde Rückstand auf Essen, aber zwei Sekunden Vorsprung auf Krefeld.