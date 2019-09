Frauenfußball : SV Hemmerden ist gegen TuSA schon unter Zugzwang

Rhein-Kreis Auf den Aufsteiger SG Gustorf/Gindorf wartet der erste Härtetest.

Null Punkte nach zwei Spielen sind für die erfolgsverwöhnten Fußballerinnen des SV Hemmerden eine ungewohnte Situation. Gegen Neuling TuSA 06 Düsseldorf steht der Niederrheinligist deswegen schon früh in der Saison unter Druck. „Wir müssen jetzt einfach gegen den Aufsteiger gewinnen, um unten rauszukommen“, fordert Trainer Thomas Maassen. Einen Traumstart haben die Landeshauptstädterinnen zwar auch nicht hingelegt, haben jedoch zumindest einen Zähler mehr auf dem Konto. Umso wichtiger also, dass die Grevenbroicherinnen im Heimspiel (Anpfiff 16 Uhr) endlich richtig in der Saison ankommen. Ansonsten habe man von Beginn an „nur noch schwere Spiele“, so Maassen.