Frauenfußball : Gustorf gibt Debüt in der Landesliga

Rhein-Kreis Fußballverband Niederrhein (FVN) gibt Einteilung der Frauen-Staffeln bekannt.

(sit) Die Einteilung der Frauen-Staffeln für die Saison 2019/2020 im Fußballverband Niederrhein (FVN) ist unter Dach und Fach. Die Kommission Spielbetrieb unter dem Vorsitz von Wolfgang Jades (Moers) und dessen Stellvertreterin Stefanie Weide (Solingen) haben Vollzug gemeldet. Saisonstart in den Ligen ist laut Rahmenterminplan am Wochenende 31. August/1. September. Die SG Gustorf/Gindorf tritt gemeinsam mit dem SV Rosellen und der SVG Weißenberg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Landesliga an.



Niederrheinliga

CfR Links

DJK TUSA 06 Düsseldorf

SV Eintracht Solingen

SSVg Velbert 02

SV Jägerhaus Linde

1. FC Mönchengladbach

SV Hemmerden

Viktoria Winnekendonk

SV 1913 Walbeck

VfR SW Warbeyen

MSV Duisburg II

SV Heißen Mülheim

SGS Essen III

SpVgg Steele 03/09

Staffelleiterin: Ursula Schneider (Nettetal)



Landesliga, Gruppe 2

Düsseldorfer SC 99

Sportfreunde Baumberg

HSV Langenfeld

TSV Fortuna Wuppertal

SV Bayer Wuppertal

FSC Mönchengladbach

SV Rosellen

SVG Weißenberg

SG Gustorf/Gindorf

Arminia Klosterhardt

SV BW Fuhlenbrock

SuS Niederbonsfeld

Spvg Schonnebeck

DJK Adler Union Frintrop

Staffelleiterin: Stefanie Weide (Solingen)



Bezirksliga, Gruppe 1

Rhenania Hochdahl

CfR Links II

1. FFC Düsseldorf

TSV Urdenbach

SV Oberbilk

Sportring Eller

1. FC Mönchengladbach II

SC Hardt

SpVg 05/07 Odenkirchen

BV 1913 Wevelinghoven

VdS Nievenheim

SC Grimlinghausen

OSV Meerbusch

SV Thomasstadt-Kempen

Staffelleiterin: Stefanie Weide