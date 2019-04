Frauenfußball : Rosellen schlägt Weißenberg im Derby deutlich

Rhein-Kreis Die Fußballerinnen des SV Hemmerden unterliegen in der Niederrheinliga dem Topteam GSV Moers trotz Führung mit 1:2.

In der Niederrheinliga der Frauen folgte auf den 4:1-Erfolg des SV Hemmerden gegen Baumberg vom vergangenen Spieltag am Sonntag eine knappe 1:2-Niederlage auf heimischer Anlage gegen den GSV Moers.

In der Landesliga entschied der SV Rosellen das Neusser Stadtderby in Weißenberg deutlich mit 5:0 für sich. Alina Wohlfahrt (10., 40.), Tamara Iffländer (15.) und Barbara Hupp (34.) stellten das Ergebnis zur Pause bereits auf 4:0, Wohlfahrts dritter Treffer der Partie war gleichzeitig der Schlusspunkt. „Das war eine glasklare Angelegenheit. Leider haben wir durch die Verletzung von Gianna Höhn rund 40 Minuten in Unterzahl spielen müssen. Das hat das Team aber taktisch hervorragend gemacht und hat auch noch das 5:0 erzielt. Ich bin rundum zufrieden, leider trübt die Verletzung von Gianna die Freude über das Ergebnis“, sagte SV-Coach Richard Dolan. Entwarnung gab es von Höhn direkt aus dem Krankenhaus, das Wadenbein ist zumindest nicht gebrochen. „Ausfallen wird sie am Mittwoch im Verbandspokal gegen Mönchengladbach aber definitiv.“