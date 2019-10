Galopp : Neusser Pferde sind beim Herbstmeeting nicht chancenlos

Neuss Trainer Axel Kleinkorres schickt ein Quintett zum zweitägigen Galoppfestival auf Deutschlands führender Rennbahn in Iffezheim bei Baden-Baden.

Fünf Pferde sattelt der Neusser Galoppertrainer Axel Kleinkorres beim zweitägigen Herbst-Meeting am Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr auf der Galopprennbahn in Baden-Baden/Iffezheim. Allerdings treten alle fünf Pferde bereits am Samstag an.