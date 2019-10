Floorball : Floorballerinnen starten erfolgreich in die Saison

Mit vier Punkten aus zwei Spielen gelang den Floorballerinnen der DJK Holzbüttgen ein erfolgreicher Saisonstart. Foto: A. Klüppelberg

Holzbüttgen Mit der Ausrichtung des Heimspieltages in der Sporthalle am Bruchweg begann für die Floorballerinnen der DJK Holzbüttgen die Saison in der Regionalliga NRW auf dem Kleinfeld. Und das recht erfolgreich, denn aus den zwei Partien gegen die BTG Teutonia Bielefeld und die SSF Dragons aus Bonn holten die Gastgeberinnen vier Punkte.

Fast wären es noch zwei mehr geworden, denn im Auftaktspiel gegen Bielefeld führten die Schützlinge des Trainergespanns Mark Jones und Samu Pietilä durch Treffer von Iliana Cafaltzis und Caro de Broux bereits mit 2:0, mussten aber noch zwei Gegentreffer hinnehmen. Die Entscheidung zugunsten der Gäste verhinderte Torfrau Pia Saurbier kurz vor Schluss, als sie einen Siebenmeter abwehrte. In der Verlängerung fiel dass schon nach 44 Sekunden das „Golden Goal“ für die Bielefelderinnen.