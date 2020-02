Skaterhockey : Crash Eagles Kaarst starten in die Vorbereitung

Kaarst Skaterhockey-Vizemeister geht mit einer Woche Training ins Turnier des HC Köln-West. Saisonauftakt 7. März gegen Augsburg.

Vier Wochen vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison testen die Crash Eagles Kaarst den Ernstfall: Der Deutsche Vizemeister im Skaterhockey ist am Samstag beim Vorbereitungsturnier des HC Köln-West am Start, das um 10 Uhr auf der Großsportanlage in Bocklemünd beginnt.

Die neue Spielzeit, in der die Eagles erstmals mit jeweils einem Team in Erster und Zweiter Bundesliga vertreten sind, beginnt am 7. März mit einem Heimspiel gegen den TV Augsburg. Zum ersten Showdown zwischen Vizemeister und Meister kommt es am 1. Mai in der Kaarster Stadtparkhalle – einen Vorgeschmack liefern die beiden Reserveteams, die sich zum (Kaarster) Auftakt in der Zweiten Liga am 15. März an der Essener Raumerstraße gegenüberstehen. Die Hauptrunde der Ersten Liga endet am 19. September, dann erwarten die Eagles Aufsteiger Red Devils Berlin.