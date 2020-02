Handball : Showdown in der Handball-Regionalliga

Im Hinspiel entführte der TuS Opladen (dunkle Trikots) auch dank einer starken Abwehr die bisher einzigen beiden Punkte aus der Korschenbroicher Waldsporthalle. Foto: M. Jäger. Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Nur mit einem Sieg beim Tabellenführer TuS Opladen kann der TV Korschenbroich seine minimale Aufstiegschane wahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Eigentlich kommt dieses Spiel ein bisschen früh in der Saison: Am Freitag um 20 Uhr (Bielert-Sporthalle an der Wiembachallee in Leverkusen-Opladen) empfängt der TuS Opladen den TV Korschenbroich zum Showdown in der Handball-Regionalliga Nordrhein.

Es ist das Duell des Spitzenreiters mit dem Tabellenzweiten. Und dieses Duell könnte bereits eine Vorentscheidung im Kampf um den Aufstieg in die Dritte Liga bedeuten. Zumindest dann, wenn die Gastgeber das Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Opladen wäre dann zwar noch nicht durch, schließlich säße ihnen der mit den Korschenbroichern punktgleiche BTB Aachen (gastiert am Samstag bei Schlusslicht HG Remscheid) weiterhin im Nacken. Doch der TVK könnte sich in diesem Fall alle – ohnehin nie offiziell verfolgten – Aufstiegshoffnungen abschminken: Sieben Punkte Rückstand (und der verlorene direkte Vergleich) wären in den restlichen zehn Saisonspielen kaum noch aufzuholen.

Info Wiedersehen mit zwei Ex-Korschenbroichern Am Freitag kommt es zum Wiedersehen mit zwei Spielern, die vor zwei Jahren das Trikot des TV Korschenbroich trugen Jan Jagieniak Er bildet zusammen mit Hendrik Rachow und Aaron Ellmann das Trio auf der Kreisposition Peer Pütz Der Einsatz des Linksaußens ist wegen einer Knöchelverletzung fraglich

„Opladen ist die beständigste Mannschaft. Sie haben einen sehr ausgeglichenen Kader,“ sagt TVK-Trainer Dirk Wolf über den Gegner. Die Statistik gibt ihm Recht. Denn im Gegensatz zu den Korschenbroichern, die in dieser Saison noch keine Serie starten konnten (nie mehr als zwei Siege in Folge) haben die Gastgeber gleich zwei davon aufs Parkett gelegt: Zum Auftakt gab es sechs Siege in Folge, und nach den beiden eher überraschenden Patzern in Langenfeld (26:32) und gegen Aufsteiger HC Weiden (27:28) folgten erneut 13:1 Zähler. Unverwundbar sind die Schützlinge von Trainer Fabrice Voigt allerdings nicht: Vor zwei Wochen kamen sie in heimischer Halle nicht über ein 31:31 gegen Kellerkind HSG Siebengebirge hinaus und haben damit eine schlechtere Heim- (13:3) als Auswärtsbilanz (12:2). Beim TVK ist es genau umgekehrt: Die Korschenbroicher warten seit dem 16. November auf einen Auswärtssieg, haben in fremden Hallen bislang 8:8 Punkte erzielt. Zuhause hingegen haben sie erst zwei Zähler abgegeben – beim 23:24 im Hinspiel, als der Opladener Vincent Gremmelspacher mit seinem Treffer drei Sekunden vor dem Schlusspfiff die Niederlage besiegelte.

Was wiederum dafür spricht, dass die beiden Kontrahenten vom Niveau her eng beisammen liegen. Das sieht auch Fabrice Voigt so, wenn er sagt: „Der TVK steht völlig zu Recht da oben. Sie haben eine starke Abwehr und gehen ein tolles Tempo, sind auf allen Positionen doppelt besetzt.“ Für ihn steht deshalb fest: „Ich erwarte ganz klar ein Duell auf Augenhöhe. Wir werden schon alles in die Waagschale werfen müssen, um erfolgreich zu sein.“ Dafür hat sich der Tabellenführer noch einmal verstärkt: Aus der Konkursmasse der Rhein Vikings wechselt Tim Schröder nach Opladen, wo er einen vertrag bis 2021 unterschrieb. Der 1,98 Meter lange Rückraumspieler, der aus dem Nachwuchs des ART Düsseldorf stammt, ist nach einer Knie-Operation im April vergangenen Jahres wieder fit und soll gegen den TV Korschenbroich seit Debüt feiern. „Es wäre schön für Tim, wenn er nach den Querelen ein paar Spielminuten bekommen könnte. Unser Fokus liegt aber zu 100 Prozent darauf, das Spiel zu gewinnen – alles andere muss zurückstehen,“ sagt Opladens Sportlicher Leiter Markus Sonnenberg.