Comeback : Handball live vor Zuschauern mit dem TV Korschenbroich

Endlich wieder Handball in der Waldsporthalle: Justin Kauwetter (l.) trifft mit dem TV Korschenbroich am Samstag auf den TuS Opladen. Foto: Michael Jäger Foto: Michael Jäger

Korschenbroich Mehr als zehn Monate verbannte der Lockdown das treue Publikum des Regionalligisten aus der Halle. Am Samstag dürfen die Fans im Testspiel gegen Opladen endlich wieder rein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Doppelten Grund zur Freude haben die Handballer des TV Korschenbroich: Zum einen konnte der beim Regionalligisten fürs Marketing & Sponsoring zuständige Jan Wolf froh verkünden, dass die Privatbrauerei Bolten und der TVK ihre langjährige Partnerschaft auch in der anstehenden Saison fortsetzen. Zum anderen findet in der Waldsporthalle am Samstag zum ersten Mal seit mehr als zehn Monaten wieder ein Handballspiel vor Zuschauern statt.

Und das kam so: Für dieses Wochenende war für die Mannschaft von Trainer Dirk Wolf ursprünglich das Vorbereitungsturnier beim TuS 82 Opladen geplant. Aufgrund der Flutkatastrophe ist die Heimspielstätte des Drittligisten jedoch gesperrt. In Absprache mit den teilnehmenden Teams sollte das Turnier nun in der Waldsporthalle über die Bühne gehen. Dabei wäre der TVK neben dem TuS 82 Opladen eigentlich auch auf den niederländischen Vizemeister Limburg Lions getroffen. Doch das Topteam der BeNe-League, einer belgisch-niederländischen Sportliga, musste wegen eines positiven PCR-Tests (die Lions werden als Profimannschaft regelmäßig getestet) seine Teilnahme absagen. Damit steht am Samstag (Anwurf 14 Uhr) nur das Duell des TV Korschenbroich mit dem TuS 82 Opladen auf dem Programm.