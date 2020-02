Tischtennis : Im Abstiegskampf geht es um die Wurst

Rhein-Kreis Zwei wegweisende Spiele für den TTC Blau-Weiß Grevenbroich in der Tischtennis-NRW-Liga.

Erst eine Partie hat der TTC BW Grevenbroich nach der Winterpause in der Tischtennis-NRW-Liga absolviert. Die ging deutlich mit 3:9 gegen den Spitzenreiter TTC Waldniel verloren. An diesem Wochenende bekommen die Schloss-Städter dafür zweimal die Gelegenheit, sich aus der Abstiegszone zu befreien: Am Samstag (18 Uhr, Sporthalle der Realschule an Bergheimer Straße) steht zunächst die Begegnung gegen die SG Heisingen an, am Sonntag (14 Uhr) folgt dann ebenfalls an heimischen Tischen das Nachholspiel gegen den Tabellenletzten TTC Union Düsseldorf.

„Für uns geht es in beiden Spielen schon ziemlich um die Wurst. Mit zwei Siegen könnten wir einen sehr großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, mit zwei Niederlagen wird es richtig schwer. Vor allem die Partie gegen Heisingen als direkten Konkurrenten wird richtungweisend sein“, sagt BW-Kapitän Janos Pigerl. Da Christian Kaltchev noch immer an einer Verletzung laboriert, sieht Pigerl seine Mannschaft in der Außenseiterrolle. Das Team aus Düsseldorf-Heerdt hält er trotz des Tabellenstandes für gefährlich und rechnet mit zwei engen und spannenden Spielen. Für Christian Kaltchev soll in beiden Partien David Lambertz aus der Zweitvertretung auflaufen.

In der Herren-Verbandsliga braucht die Zweitvertretung der Turngemeinde Neuss ebenfalls dringend einen Sieg, um weitere Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Der sollte allerdings am Samstag (18 Uhr, Sporthalle der Maximilian-Kolbe-Schule an der Bergheimer Straße) im Heimspiel gegen das punktlose Schlusslicht TTG Menden möglich sein. So sieht es auch TG-Spieler Dominik Sagawe: „Da sich Menden schon von Beginn an als sicherer Absteiger erwiesen hat, gilt es hier einfach nur so hoch wie möglich zu gewinnen, um das Spielverhältnis am Ende so gut wie möglich aussehen zu lassen.“

Auch die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen braucht weitere Zähler im Abstiegskampf. Am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) empfängt das DJK-Sextett die Drittvertretung vom SV Union Velbert. In der Vorrunde waren die Kaarster mit stark ersatzgeschwächtem Team in Velbert chancenlos. An eigenen Tischen wollen sie mit einem stärkeren Team dagegen halten. Die Velberter liegen in der Tabelle nur noch zwei Zähler vor den Holzbüttgenern, die erneut mit ihrer Nummer eins, Yiqing Zang, antreten. In der Damen-NRW-Liga steht die Holzbüttgener Drittvertretung vor einem Doppel-Heimspieltag. Zunächst steht für die Kaarsterinnen am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) die Partie gegen den Tabellenletzten TTV Rees-Groin an. Am Sonntag (14 Uhr) folgt dann die verlegte Partie vom ersten Rückrundenspieltag gegen den TV Dellbrück, der einen Platz vor dem DJK-Quartett rangiert. „Wir wollen nach dem missglückten Rückrundenstart aus diesem Wochenende auf jeden Fall positiv rausgehen“, sagt DJK-Kapitänin Anna Haissig. Zum ersten Mal in der Rückserie greift sie selbst wieder zum Schläger. Außer ihr sollen an beiden Tagen Pia Graser, Sandra Wilkowski und Nicola Vollmert zum Einsatz kommen.