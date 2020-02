Fußball : SC Kapellen hat die Saison längst noch nicht abgehakt

Kapellen Aber zum Jahresauftakt fallen gleich fünf Stammspieler aus.

(sit) Elf Punkte Rückstand auf Platz zwei, sogar 13 auf Rang eins – aus der ins Auge gefassten Rückkehr in die Oberliga wird für den Landesligisten SC Kapellen in dieser Saison wohl nichts mehr. Doch Peter Schiffer, der nach der Trennung von Trainer Oliver Seibert kurz vor Weihnachten gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Jörg Ferber (zurzeit mit der Familie in Ägypten) die Betreuung der Mannschaft auf Interimsbasis übernommen hat, stellt energisch klar: „Wir haben den Aufstieg keineswegs abgehakt! Wir kämpfen bis zum Schluss um unsere Chance – und wer da nicht mitzieht, der ist hier falsch!“

Ebenfalls deutliche Worte findet Schiffer in Sachen neuer Trainer, der angeblich sogar schon am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) im Match beim SV Sonsbeck auf der Bank sitzen solle: „Ach, da werden so viele Namen genannt. Über den aktuellen Stand der Gespräche wissen nur unser Vorsitzender Philip Breuer, Jörg Ferber und ich Bescheid. Geplant ist, dass das Jörg und ich bis zum Saisonende machen. Wer weiß: Wenn es gut läuft, machen wir vielleicht weiter.“

In Sonsbeck werde er – in enger Absprache mit dem erst am Sonntagabend aus seinem lange geplanten Urlaub zurückkehrenden Ferber – definitiv in der Verantwortung stehen, versichert Schiffer, der im Besitz der B-Lizenz ist. Allerdings muss er auf wichtige Akteure verzichten: Goalgetter Alexander Hauptmann plagt sich seit langem mit instabilen Außenbändern im Knie herum und soll nun erstmal drei bis vier Wochen aussetzen. Der zuletzt in der Halle so starke Nils Mäker (bester Spieler der Kreishallenmeisterschaft in Gustorf) hofft, dass sich seine Kapselverletzung im Fuß nicht als Ermüdungsbruch entpuppt. Er fällt ebenso aus wie Manu Ioannids (Kapselverletzungen an der Schulter), Yannick Joosten (Bänderriss im Sprunggelenk) und Rückkehrer Lennart Ingmann, der beim 2:1-Erfolg im letzten Testspiel am Sonntag beim Landesligisten ESC Rellinghausen die Ampelkarte gesehen hatte.