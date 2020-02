Basketball : Die Saison der Elephants Grevenbroich wird zur Seifenoper

Grevenbroich Der erst am vergangenen Samstag von seinen Ämtern entbundene Jason Price ist auf den Trainerstuhl des Basketball-Regionalligisten zurückgekehrt.

Die seit 1992 beim deutschen Privatsender RTL ausgestrahlte Endlos-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) gilt als die erfolgreichste deutsche Seifenoper. Noch. Denn seit dieser Saison machen die NEW’ Elephants Jo Gerner, Emily Wiedmann & Co. Konkurrenz. Zwar spielen sich die kleinen Dramen rund um den Basketball-Regionalligisten nicht im hippen Kiez in Berlin-Mitte, sondern im beschaulichen Grevenbroich ab, sind aber kaum minder abgedreht.

Die aktuelle Folge: Am Mittwoch stand Trainer Jason Price in der Halle, um die Mannschaft auf das Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) gegen die Hertener Löwen vorzubereiten. Eigentlich nichts Besonderes, wenn der US-Amerikaner nicht vier Tage zuvor entlassen worden wäre. Vor allem, um Geld zu sparen, schließlich ist die Mannschaft einerseits längst raus aus den Play-offs, kann andererseits aber auch nicht mehr absteigen. Bei der Niederlage am Samstag in Haspe saß darum Ryon Howard auf der Bank. Weil der 35-Jährige mit seinem vor drei Wochen erlittenen Kreuzbandriss im Knie noch monatelang ausfällt, hielt es Manager Hartmut Oehmen für eine gute Idee, den Wahl-Kölner in den fünf noch ausstehenden Partien auf seine Eignung als Trainer zu testen.