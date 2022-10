Leichtathletik : Schülercross auf der Wolker-Anlage

Der Schülercross voriges Jahr auf der Rennbahn. Foto: Andreas woitschuetzke/Andreas Woitschuetzke

Neuss Nachdem die Laufveranstaltung im Vorjahr im Jubiläums-Rennbahncross integriert war, gibt es für die 19. Auflage eine neue Location. Jedermann-Cross zum Abschluss.

Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens ließ der Stadtsportverband Neuss (SSV) ziemlich genau vor einem Jahr den Rennbahncross wieder aufleben. Schließlich hatte der viele Jahre hochkarätige Sportler und jede Menge Zuschauer angelockt und war so zu einem wichtigen Teil der sportlichen Stadtgeschichte geworden. Doch so viel Charme das Comeback auch ausstrahlte, zur angedachten Fortsetzung kommt es vorerst doch nicht. So geht der vor zwölf Monaten integrierte Crosslauf der Neusser Schulen am Samstag ab 10 Uhr erstmals auf der Ludwig-Wolker-Sportanlage über die Bühne, hat aber zumindest einen Jedermann-Cross auch für Erwachsene im Angebot.

„Wir haben lange zusammen mit den Leichtathletik treibenden Vereinen in Neuss überlegt, ob wir den Crosslauf auf der Galopprennbahn fortleben lassen sollen, haben uns dann aber dagegen entschieden“, sagt SSV-Geschäftsführer Gösta Müller. Wobei er betont, dass das nichts damit zu tun hat, dass die Jubiläumsveranstaltung nach aufwändiger Vorbereitung bei Dauerregen unter ganz schlechten Witterungsbedingungen über die Bühne gehen musste und in der Folge die Starterzahlen bei den Erwachsenen hinter den Erwartungen zurückblieben. Vielmehr begönnen in nicht allzu ferner Zukunft auf dem Rennbahnareal die Arbeiten für die Landesgartenschau 2026 in Neuss. „Deswegen ergibt es keinen Sinn, den Versuch zu starten, so eine Veranstaltung zu etablieren, wenn sie dann länger nicht stattfinden kann“, erklärt Müller, der aber nicht ausschließt, dass es nach der Landesgartenschau einen neuen Anlauf gibt.