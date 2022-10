Floorball-Bundesliga : In der Liga seit einem Jahr ungeschlagen

Prächtige Kulisse: Beim letzten Bundesliga-Heimspiel der DJK Holzbüttgen vor der WM-Pause gegen die Piranhhas Hamburg war die Kaarster Stadtparkhalle mit 325 Zuschauern gut gefüllt. Foto: Andreas Klueppelberg

Kaarst Der Deutsche Meister im Floorball aus Holzbüttgen geht nach acht Siegen in Folge als Tabellenführer in die WM-Pause. Vor dem Break gelingt 8:4-Sieg über Hamburg.

In der Liga sind die Floorballer der DJK Holzbüttgen saisonübergreifend seit der 4:5-Niederlage am 7. November 2021 in Bonn ungeschlagen. Und dabei bleibt es erstmal auch, denn nach dem 8:4-Sieg (4:1, 0:3, 4:0) am achten Spieltag vor 325 Zuschauern in heimischer Stadtparkhalle über den ETV Piranhhas Hamburg legt die höchste deutsche Spielklasse nun eine Pause ein. Unter Strom bleiben nur die vier Nationalspieler Janos Bröker, Niklas Bröker, Nils Hofferbert und Jan Saurbier, die mit Deutschland vom 5. bis 13. November an der Weltmeisterschaft in der Schweiz mit den Spielorten Zürich und Winterthur teilnehmen. Mit ihrem Vereinsteam geht es für sie am 19./20. November im Deutschland-Pokal mit der Partie beim Zweitligisten PSV 90 Dessau weiter, in der Bundesliga muss der Meister am 26. November in Berlin und am 27. November in Leipzig ran.

Dann werden die Kaarster in der Punktspielrunde länger als ein Jahr unbezwungen sein. Was sich nach absoluter Dominanz anhört, ist in Wirklichkeit das Ergebnis harter und durchaus von Unsicherheiten bestimmter Arbeit. Verteidiger Moritz Neustadt machte das exemplarisch an dem erst im letzten Drittel unter Dach und Fach gebrachten Heimsieg über die Piranhhas fest. Für ihn ist das Match „ein Sinnbild für unsere bisherige Saison. Starke Leistungsschwankungen in den einzelnen Dritteln ohne die nötige Klarheit im Kopf, das Spiel mit einer Führung im Rücken erfolgreich zu Ende zu bringen. Das hätte uns gegen Hamburg fast die ersten Punkte der Saison gekostet und gibt uns einen deutlichen Hinweis darauf, woran wir in der WM-Pause am meisten arbeiten müssen.“

Info Die Tabelle der 1. Liga nach acht Spieltagen 1. DJK Holzbüttgen 71:39 24 2. MFBC Leipzig 84:32 21 3. UHC Weißenfels 56:4 18 4. Berlin Rockets 53:50 15 5. TV Schriesheim 62:52 14 6. ETV Hamburg 51:46 13 7. Dragons Bonn 42:46 12 8. VfL Kaufering 44:46 9 9. Igels Dresden 37:63 7 10. FF Chemnitz 51:75 5 11. BW Schenefeld 43:68 4 12. Wernigerode 40:76 1

Auf dem Feld sah das dann so aus: Obwohl ohne die Schlüsselspieler Janos Bröker, Petri Hiltunen und den Langzeitverletzten Torben Kleinhans angetreten, spielte der Champion zunächst wie aus einem Guss und lag nach einem Doppelschlag von Nils Hofferbert (5.) und Niklas Stammen (6.) sowie einem Unterzahltreffer Hofferberts (11.) und einem weiteren Tor von Torben Lange (14.) vollkommen verdient mit 4:0 vorne.

Doch als Tjorven Dethlefsen noch vor der ersten Pause eine Zeitstrafe gegen Wilhelm Kylymies zum 1:4 (17.) nutzte, begann die Überlegenheit der Hausherren zu bröckeln. Die eben noch so selbstbewussten Schützlinge von Trainer Nico Ollilainen wurden unruhig und gerieten unnötig in Unterzahl. Mit Leo Häfner, Niklas Stammen und wiederum Wilhelm Kylymies auf dem „Sünderbänkchen“ gelang den Hansestädtern durch Tore von Dethlefsen (26./38.) und Elias Paar (28.) der 4:4-Ausgleich.

Der Gang in die zweite Drittelpause wirkte für die Gastgeber in dieser extrem schwierigen Phase fast wie eine Erlösung. Was der Meister und Pokalfinalist nach Wiederbeginn aufs Parkett zauberte, war freilich wieder exquisit: In weniger als drei Minuten entschieden Kylymies, der den Ball in Überzahl unter die Latte nagelte (54.), Hofferbert in Abstaubermanier nach einem schnell ausgeführten Freischlag (55.) und Maximilian „Milli“ Spöhle (57.) per Konter die lange so umkämpfte Partie. Die jäh aus allen (Sieg-) Träumen gerissenen Gäste, in der vergangenen Spielzeit im DM-Halbfinale an Holzbüttgen gescheitert, opferten nach einer Auszeit ihren Goalie zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers, hatten damit aber keinen Erfolg. Ganz im Gegenteil: Niklas Bröker eroberte sofort den Ball und passte auf Torben Lange, der vor dem nun leeren Gehäuse des Kontrahenten keine Mühe hatte, mit dem 8:4 die Entscheidung herbeizuführen.