Traditionsveranstaltung in Neuss : Kirchenmusikwoche feiert 60. Auflage

Die Christuskirche ist neben dem Quirinusmünster, der Mack-Kapelle, der Kirche „Heilig Geist“ und der Klosterkirche Marienberg ein Veranstaltungsort. Foto: Natalie Urbig

Neuss Musikalisch gestaltete Gottestdienste, Führungen, Konzerte und ein Talk stehen auf dem Programm. Das ist zur 60. Auflage der Festivalreihe sehr umfangreich. Ein Einblick.

Die Sehnsucht nach „Signalen der Hoffnung“ ist in diesen Zeiten groß – und so ist auch die Kirchenmusikwoche in diesem Jahr mit dem Titel überschrieben. „Musik bietet nicht nur Ablenkung, sie kann auch Trost spenden“, erklärt Katja Ulges-Stein, die Idee dahinter. Sie leitet nicht nur die Kantorei der Christuskirchengemeinde, sie ist auch für künstlerische Leitung der Kirchenmusikwoche zuständig. Und die hat in diesem Jahr etwas besonderes zu feiern, findet sie doch schon zum 60. Mal in Neuss statt. Das spiegelt sich auch in dem vollen Programmheft wieder. „Das Kulturamt hat sich engagiert, dass noch einige Veranstaltungen hinzugekommen sind“, sagt Katja Ulges-Stein. „Es ist eine Freude, das Geld dafür bereitstellen zu können, das Programm spricht viele an und hebt die kulturelle Funktion der Kirche hervor“, ergänzt Michael Ziege, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kirchenmusikwoche und des Kulturausschusses.

Und so gehören neben musikalisch gestalteten Messen, auch Konzerte, verschiedene Führungen, der traditionelle Talk sowie der 6. internationale Wettbewerb für Orgel und Gesang zum Angebot. Rund 15 Duos haben sich für den Wettbewerb beworben, zehn wurden eingeladen. „Sie kommen von verschiedenen Hochschulen, es sind Teilnehmer aus Maastricht dabei und ein tschechisches Duo“, erklärt Katja Ulges-Stein. In ihren Beiträgen orientieren sie sich ebenfalls an dem Thema „Hoffnung“ – die erste Wettbewerbsrunde findet am Mittwoch, 14. September, von 10 bis 17 Uhr in der Christuskirche statt, einen Tag später beginnt um 19 Uhr die Finalrunde als öffentliches Konzert im Quirinusmünster. „Neben dem Jurypreis gibt es einen Publikumspreis“, verrät Münsterkantor Jochaim Neugart, der gemeinsam mit Kulturamtsleiter Benjamin Reissenberger, Katja Ulges-Stein, dem Organisten Stefan Palm und den Gesangsprofessorinnen Michaela Kremer und Mechthild Georg in der Jury sitzt.

Info Traditionsveranstaltung seit dem Jahr 1955 Kirchenmusikwoche ist eine Veranstaltung der AG Kirchenmusikwoche in Zusammenarbeit mit der Stadt Neuss. Geschichte 1955 haben die Stadt sowie die katholische und evangelische Kirche in Neuss zu dem Format geladen. Seit zehn Jahren findet es biennal statt.

Das Eröffnungskonzert der Kirchenmusikwoche unter der Leitung von Joachim Neugart steht unter dem Titel „Dona Nobis Pacem“ und wird mit Werken von Peteris Vasks, Mozart, Hendrik Andriessen und anderen am Sonntag, 11. September, 19 Uhr, im Quirinusmünster gestaltet. Es singen der Münsterchor Neuss (Sopran Elisa Rabanus), der Schönhausen-Chor Krefeld, außerdem erklingt das Neusser Kammerorchester. Tickets gibt es bei der Tourist-Information für 18,70 Euro, an der Abendkasse für 22 Euro. Auf Salomos Pfaden geht es am Samstag, 17. September, 20 Uhr in der Klosterkirche Marienberg, wenn die Kölner Vokalsolisten das Hohe Lied der Liebe anstimmen. Eintritt: 20 Euro. Den Abschluss bestreitet das Konzert „Wege des Friedens“ der Kantorei der Christuskirchengemeinde unter der Leitung von Katja Ulges-Stein am Sonntag, 18. September, 17 Uhr, in der Christuskirche: Es erklingt Vivaldi, Naji Hakim „Die Taube“ und Joseph Haydns „Nelsonmesse“. Vorverkauf Tourist-Info für 15 Euro, an der Abendkasse 18 Uhr.

Doch schon vor dem Eröffnungskonzert startet die Kirchenmusikwoche: Am Freitag, 9. September, 17 Uhr, können Interessierte an einem musikalischen Spaziergang unter dem Leitthema „Not und Hoffnung“ teilnehmen. Dabei werden verschiedene Neusser Klangorte angesteuert: Los geht es an der Christuskirche von dort aus werden die Musikschule, die jüdische Gemeinde und das Quirinusmünster besucht. Die Teilnahme kostet 10 Euro, Tickets an der Touristinfo. Weitere Führungen gibt es am Donnerstag, 15. September, 17 Uhr, durch die Kirche Heilig Geist an der Neusser Weyhe und am Sonntag, 11. September, 17 Uhr durch die Mack-Kapelle. Anmeldung unter: 02131 904119 oder ausstellung@stadt-neuss.de.

Die Mack-Kapelle wird am Montag, 12. September, 19.30 Uhr, auch zum Schauplatz des traditionellen „Talks“. Darin geht es um das Spannungsfeld „Kunst und Kirche“, an dem sich Kulturdezernentin Christiane Zangs, der Kulturreporter Peter Grabowski als Moderator und Thorsten Latzel, Präses der Rheinischen Landeskirche und Thomas Sternberg Präsident der Kunststiftung NRW beteiligen werden. Musikalisch gestaltete Gottesdienste gibt es am Samstag, 10. September, 18 Uhr, mit einem ökumenischen Evensong, ein Abendgebet nach anglikanischer Tradition mit Werken englischer Meister. Und im Hochamt am Sonntag, 18. September, 10 Uhr.