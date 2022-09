Staffellauf des TSV Weeze : Drei-Freunde-Rennen entlang der Niers

Auf geht’s: Am 24. September werden im Weezer Sportzentrum wieder die Staffelläufer auf die Reise geschickt. Foto: Norbert Prümen

Weeze Die Leichtathletik-Abteilung des TSV Weeze richtet am Samstag, 24. September, die 36. Auflage des Staffellaufs aus. Seit dem vergangenen Jahr lautet das Motto „Drei Lauffreunde sollt ihr sein“. Die Verkleinerung der Teams hat sich bewährt.

Gemeinsame Anstrengungen schweißen bekanntlich zusammen. Diese Tatsache zählt zu den Erfolgsgeheimnissen des beliebten Weezer Staffellaufs. 1985 hatte die Leichtathletik-Abteilung des TSV Weeze mit dem Fünf-mal-Funf-Kilometer-Lauf einen Versuchsballon gestartet. Die Resonanz war überaus groß, die Organisatoren waren seinerzeit offenkundig auf eine Marktlücke gestoßen. Seitdem hat die Veranstaltung einen festen Platz im Terminkalender vieler Läuferinnen und Läufer vom Niederrhein, wobei traditionell auch viele Menschen am Start sind, die es mit den erzielten Zeiten nicht ganz so genau und ehrgeizig nehmen.

„Wir haben uns von Anfang an beispielsweise auch an Familien, Nachbarschaften, Kegelclubs oder Arbeitskollegen gerichtet, die bei unserem Wettbewerb gemeinsame Sache machen. Das ist bis heute so geblieben“, sagt Stefan Foreman, stellvertretender Leiter der Weezer Leichtathletik-Abteilung. Da es in der jüngeren Vergangenheit für viele Lauffreunde immer schwieriger wurde, vier Mitstreiter zu finden, entschlossen sich die Organisatoren im vergangenen Jahr zu einer gravierenden Veränderung. Aus dem Fünf-mal-Fünf-Kilometer-Lauf wurde der Wettbewerb unter dem Motto „Drei Lauffreunde sollt ihr sein“.

Die Verkleinerung der Staffeln sollte sich auszahlen. Im Herbst 2021 gingen 77 Dreier-Teams an den Start – damals noch unter Corona-Auflagen, die inzwischen wegfallen. „Diese Zahl wollen wir erneut erreichen. Wobei wir insgeheim die Hoffnung auf eine noch etwas größere Resonanz haben“, so Foreman vor der Auflage Nummer 36, die am Samstag, 24. September, rund um das August-Janssen-Sportzentrum über die Bühne geht.

Eröffnet wird das Spektakel um 14.30 Uhr mit dem Bambini-Lauf, wobei die Kinder der Jahrgänge 2016 und jünger jeweils eine 400 Meter lange Stadionrunde drehen. Pünktlich um 14.57 Uhr wird der Drei-mal-1500-Meter-Lauf gestartet, der sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2007 bis 2010 und 2011 bis 2015 sowie an alle vier Grundschulklassen richtet.

Um 15 Uhr beginnt dann der eigentliche „Drei-Freunde-Lauf“. Die Teilnehmer werden auf die landschaftlich reizvoll gelegene Fünf-Kilometer-Strecke entlang der Niers geschickt. Wie eigentlich in jedem Jahr warten die Organisatoren mit einer Neuerung auf. Erstmals gibt es die Altersklasse „Männer III“, die sich an die Herren der Jahrgänge 1962 und älter richtet – sprich die Generation 60plus. Daneben werden in folgenden fünf weiteren Altersklassen die Siegerinnen und Sieger ermittelt: Juniorinnen und Junioren der Jahrgänge 2000 bis 2006 (U 23); Frauen und Männer I (Jahrgänge beliebig); Frauen und Männer II (Jahrgänge 1982 und älter); Mixed- und Jedermann-Staffeln (Jahrgänge jeweils beliebig). Für die Hobby-Trios gibt es eine Einschränkung: Die Starter müssen sich im Vorfeld sicher sein, dass der jeweilige Schlussläufer höchstens erst nach 66 Minuten die Ziellinie im Stadion überquert.

Interessierte Dreier-Mannschaften können sich noch bis einschließlich Mittwoch, 21. September, 24 Uhr, im Internet unter www.tsv-weeze-leichtathletik.de/staffelmeldung anmelden. Die entsprechende E-Mail-Adresse lautet staffel@tsv-weeze-leichtathletik.de. Das Startgeld für Erwachsenen-Teams beträgt 20 Euro, Jugendliche sind für 15 Euro mit von der Partie. Hinzu kommt eine Pfandgebühr für die Startnummern.