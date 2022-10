Basketball : Junior Tigers der TG Neuss schlagen auch Oberhausen

Neuss Die Nachwuchs-Basketballerinnen der TG Neuss führen die Tabelle der U18-Bundesliga weiterhin an. Trainer Dragan Ciric ist trotzdem nicht ganz zufrieden.

Dritter Sieg am dritten Spieltag der weiblichen U18-Bundesliga (WNBL). Aber trotz des 77:59-Erfolges (Halbzeit 39:32) bei New Basket Oberhausen war Trainer Dragan Ciric mit den Basketballerinnen der TG Neuss Junior Tigers nur bedingt zufrieden. Auf seiner Mängelliste stand: „Unsere Rebound-Quote unter beiden Körben war unterirdisch. Es kann nicht sein, dass zwei Spielerinnen der Heimmannschaft insgesamt mehr Rebounds holen als alle Neusserinnen zusammen und sich dann auch noch 21 der 23 Offensivrebounds sichern. Da hat unsere Verteidigung nicht gut genug gearbeitet.“ Und weiter: „Aus unseren Steals hätte ich mir den einen oder anderen Punkt mehr erwartet. So haben wir insbesondere im zweiten und dritten Viertel dem Gegner zu viele Chancen gegeben.“ Zum Glück hatten die Gäste in Marija Ilic die überragende Akteurin in ihren Reihen: Für den 1,70 Meter großen Guard waren schließlich 25 Punkte, sieben Rebounds, sechs Assists und sechs Ballgewinne zu notieren. Ihr am nächsten kam noch die Oberhausnerei Zümra Kapkac mit 21 Punkten und sieben Rebounds. Zwar lag der Tabellenführer zu Beginn mit 16 Punkten vorne, doch weil sich dem Kontrahenten unterm Korb immer wieder zweite Wurfchancen eröffneten (Reboundverhältnis von 54:33), blieb die Partie lange eng. Noch in der 34. Minute (59:63) schien die Wende möglich, ehe die Junior Tigers entscheidend davonzogen. Das Schlussviertel ging mit 18:9 an sie. Am 13. November geht es für die Neusserinnen über den Rhein zum Lokalderby gegen den noch sieglosen Neuling Rhein Bascats Düsseldorf.