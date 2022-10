Spezialsport : Der ewige Steinstoßer macht Pause

Gold steht ihm gut: Steinstoßer Dieter Wolf (85) aus Norf. Foto: Dirk Sitterle

Rhein-Kreis Nach den Weltmeisterschaften in Tschechien gönnt sich der 85-Jährige mal eine Auszeit. Aber nächstes Jahr greift der LSW Spezialsportler und Buchautor wieder an.

Jetzt ist es tatsächlich so weit: Nach stressigen, mit Deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften sowie den Abschlussarbeiten an seiner in die Bücher „Erlebnisse eines MAD-Offiziers und Leistungssportlers“ und „Mein Sohn in der Hölle der Roten Khmer und ein Leben im Sport“ gepackten Lebensgeschichte angefüllten Monaten legt Dieter Wolf eine Pause ein. Aber nur, „um danach noch fitter und mit besseren Leistungen zurückzukommen“, sagt der mittlerweile 85 Jahre alte Steinstoßer des TSV Bayer Dormagen.

Dass es der ehemalige Oberstleutnant beim Militärischen Abschirmdienst immer noch drauf hat, stellte er gerade erst bei der im tschechischen Lovosice ausgetragenen WM im LSW Spezialsport unter Beweis. Zwar hatte er mangels Konkurrenz in seiner Altersklasse M85 in einem Wettkampf mit dem „jungen Gemüse“ (M80) anzutreten, doch das hinderte ihn nicht daran, sich so spät im Jahr gegenüber der EM im brandenburgischen Jüterbog in neun der von ihm bestrittenen 13 Disziplinen zu verbessern. Woran das lag, ist ihm klar: „Die Deutschen Meisterschaften in Heuchelheim hatten genau ein Jahr nach dem Tod meiner geliebten Frau Bärbel stattgefunden und bei den Europameisterschaften war ich einfach nicht fit, musste auf 100 Tage verteilt Kapseln gegen meinen Eisenmangel im Blut nehmen.“

Mit dem Ende der nötigen, aber belastenden Tablettenkur kehrte auch seine Form zurück. Trotz strapaziöser Anreise über knapp zehn Stunden mit dem Zug mischte er in Lovosice die Konkurrenz auf. So wuchtete er das neun Kilogramm schwere Sportgerät 2,90 Meter in die Höhe, kam im „Historischen Gewichtwurf“ (25 kg) auf die Weite von 2,60 Meter und beendete den Kugel-Drei-Kampf („Schockorama“) mit insgesamt 38,15 Metern.

In den vor allem der Regeneration dienenden Wintermonaten kommt der einstige Sicherheitschef des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Düsseldorf nun vielleicht sogar dazu, die beiden Werke mit der in seinem Bungalow in Norf handschriftlich zu Papier gebrachten hochinteressanten, bewegten und spannenden Vita unters Volk zu bringen. Im ersten Buch schreibt er über seine Laufbahn in der Bundeswehr während des kalten Krieges und seine anschließende zivile Berufskarriere. Die schweren privaten Schicksalsschläge stehen im Mittelpunkt des zweiten Buches, wie die Geiselnahme und Ermordung seines Sohnes Matthias durch die Roten Khmer in Kambodscha. Als Klammer dient ihm dabei stets sein Sport.