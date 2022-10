Radsport : Talent der TG Neuss stark bei neuer Rennserie

Erik Klose von der TG Neuss war bei der Deutschland-Premiere der Grinduro-Radrennserie in Hellenthal der beste Jugendfahrer. Foto: TG Neuss

Neuss Grinduro ist eine neue Wettkampfvariante im Radsport. Bei der Deutschland-Premiere war der Neusser Erik Klose mit auf die Strecke und schlug sich inmitten von Profis tapfer.

Wenn irgendwo in der Republik ein Extremausdauer-Sportevent über die Bühne geht, darf im Normalfall ein Teilnehmer von der TG Neuss nicht fehlen. So auch bei der Deutschland-Premiere der internationalen Gravel-Radrennserie in der Eifel. TG-Triathlet Erik Klose reiste nach Hellenthal, um dort beim 1. Grinduro-Germany mit von der Partie zu sein. Und das mit Erfolg: Unter 151 Startern aus der ganzen Welt war er am Ende der beste Jugendliche.

Nach Veranstaltungen in den USA, Australien und Wales ist die neue Radrennserie nun auch in Deutschland angekommen. Wobei es um eine Kombination aus Mountainbiking und dem klassischen Rennradfahren geht, wofür auch spezielle Gravel-Bikes entwickelt wurden. Bei den Wettkämpfen geht es für die Teilnehmer nicht nur darum, sich sportlich zu messen, sie sollen auch das Fahren und das Event insgesamt genießen. Grinduro bedeutete konkret für die Veranstaltung in Hellenthal, dass eine 100 Kilometer lange Runde im hügeligen Grenzgebiet zwischen Deutschland und Belgien mit rund 1900 Höhenmetern gefahren wurde, bei der sich die Endzeit nur aus den Leistungen auf vier festgelegten Abschnitten (sogenannte Stages) mit unterschiedlichen Ausprägungen (auf Asphalt, Kies, Schotter, Wiese als Uphill, Downhill oder Singletrail) zusammensetzte. Lediglich dort wurde im Rennmodus gefahren, der Rest der Tour konnte ohne Zeitdruck angegangen werden.

Genießen konnte Klose die Landschaft aber nicht wirklich, schließlich regnete es die meiste Zeit des Rennens. Zunächst waren 50 Kilometer im lockeren Auf und Ab zu bewältigen. Dann kam der erste Zeitabschnitt, bei dem 2,29 Kilometer Downhill zu fahren waren, wofür der TG-Triathlet 4:26 Minuten benötigte. Nach weiteren zehn Kilometern stand die zweite Prüfung mit 2,97 Kilometern Hillclimb an. Dafür standen bei Klose 16:17 Minuten auf der Uhr. „Interessant war, dass die Asse für diese Strecke nur die Hälfte der Zeit benötigten“, sagte der TG-Triathlet. Bei Kilometer 82 waren 800 Meter Singletrack zu bewältigen, was Klose in genau drei Minuten schaffte. Der letzte Zeitabschnitt lag bei Kilometer 90, wobei es 2,6 Kilometer auf und ab (Hilly Section) ging. Da der Neusser die Prüfung in 7:15 Minuten absolvierte, stand eine Gesamtzeit von 30:58 Minuten zu Buche, was im international starken Männerfeld den 75. Gesamtplatz bedeutete. Zudem war er der schnellste Jugendliche. „Ich war mit meinen Etappenzeiten sehr zufrieden, auch im Vergleich zu den Assen wie dem Sieger Jan-Frederik Finoulst“, meinte Klose.