Handball-Regionalliga : Neusser HV findet neuen Torwart

Neuss Die Regionalliga-Handballer des NHV standen Ende September plötzlich ohne Keeper da. Die Verpflichtung von Moritz Wiese sorgt jetzt für große Erleichterung.

Mit Dennis Stöcker und Robin Schroif zwischen den Pfosten wähnte sich der Neusser HV auf der Torwartposition gut aufgestellt für die neue Saison in der Handball-Regionalliga. Doch dieser Optimismus hielt nicht allzu lange. Denn als Stöcker Ende September urplötzlich aus persönlichen Gründen einen Abgang machte und Schroif sich im Training unglücklich verletzte, stand der NHV ohne Keeper da und musste sich in der eigenen A-Jugend bedienen. Damit ist aber bald Schluss, denn die Neusser konnten den 21-jährigen Moritz Wiese von seinem Heimatverein HSG Siebengebirge loseisen.

Allerdings ist Wiese noch nicht sofort spielberechtigt, denn nachdem er sich von einer Verletzung erholt hatte, half er in dieser Saison schon zweimal bei der HSG aus. Zum ersten Mal einsetzen können die Neusser ihn am 5. November im Heimspiel gegen den Titelkandidaten Interaktiv Handball aus Ratingen. Am kommenden Sonntag bei der HSG Refrath/Hand wird dann neben dem inzwischen wieder fitten Robin Schroif noch mal ein Nachwuchskeeper aushelfen müssen. „Fabian Nusch und Jaro Zievelonghi aus unsere A-Jugend haben ihre Sache wirklich gut gemacht. Doch wenn Robin und Moritz ein Gespann bilden, erhoffe ich mir mehr Stabilität und Kontinuität im Tor, was auch der Abwehr helfen wird“, sagt Josip Jurisic, der in der laufenden Saison als Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion bei den Neussern unterwegs ist.