Säbelfechten : TSV legt starken Start in die Saison hin

Dormagen Mit dem „Würth-Cup“ startete am Wochenende nun auch für die Junioren und Juniorinnen (U20) sowie für die Senioren und Seniorinnen die neue Saison.

(sit) Beim zum Saisonauftakt im Rahmen des „Würth-Cups“ ausgetragenen internationalen Ranglistenturnier in Künzelsau gingen drei der vier zu vergebenden Plätze ganz oben auf dem Siegerpodest an die Säbelfecht-Abteilung des TSV Bayer Dormagen .

Bei den U20-Juniorinnen setzte sich Felice Herbon im Finale mit 15:13 gegen Lena Stemper (FC Würth Künzelsau) durch. Ihre Vereinskameradin Sina Neumann teilte sich Platz drei mit der ebenfalls am Bundesstützpunkt Dormagen trainierenden und das Sportinternat Knechtsteden besuchenden Anastasija Hirschfeld (TSG Eislingen). Die noch in der Altersklasse U17 startberechtigte Marisa Kurzawa belegte Rang acht, Cisanne Herbon (Jahrgang 2008) landete auf dem elften Platz. Bei den U20-Junioren wusste sich der Dormagener Philipp Methner im Finale gegen Lars Geiger (TSG Eislingen) mit 15:13 zu behaupten. Max Müller, im Halbfinale seinem Teamkollegen unterlegen, wurde Dritter, Valentin Meka kam auf Rang fünf und Jarl Kürbis in seinem ersten Jahr in dieser Altersklasse auf Platz sechs.