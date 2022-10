Frauenfußball : Stürmerin trifft wie am Fließband

Pfeilschnell und beidfüßig: Emily Ribeiro von der SG Kaarst. Foto: Fupa

Kaarst Emily Ribeiro hat in dieser Saison schon elf Tore für den nach sechs Spielen noch ungeschlagenen Fußball-Landesligisten SG Kaarst geschossen.

Die Fußballerinnen der SG Kaarst wirbeln die Landesliga auf. Und das als Aufsteiger. In sechs Partien musste die Mannschaft von Ludger Vernaleken noch keinen Zähler abgeben. Mit 28 Treffern und nur fünf Gegentoren stellt die SG sowohl die stärkste Offensive als auch die beste Defensive der Liga. Einen großen Anteil an den sensationellen Zahlen hat Stürmerin Emily Ribeiro.

In der aktuellen Spielzeit kommt sie bereits auf elf Treffer und fünf Vorlagen und führt somit die Torjägerliste an. „Sie ist als ehemalige Leichtathletin extrem schnell, zudem ist sie beidfüßig. Sie ist eine klassische Stürmerin“, sagt Vernaleken über seine Topangreiferin. Bereits in der vergangenen Saison beeindruckte die 21-Jährige mit ihrem Torriecher: In 19 Spielen traf sie sensationelle 42 Mal, außerdem legte sie 13 weitere Tore auf. „Ich freue mich natürlich über jedes Tor, es ist jedoch eine Mannschaftsleistung. Die gute Zusammenarbeit ist mir wichtiger als selbst Tore zu schießen“, sagt Emily Ribeiro indes.

Die Stürmerin ist bereits in ihrer fünften Saison bei der SG Kaarst und erklärt: „Das Team ist sehr gut aufeinander eingestimmt, jede weiß, wie die andere denkt. Auch neben dem Platz verstehen wir uns alle sehr gut miteinander. Ich denke, das ist der Grund, weshalb es bei uns so gut läuft, dennoch hat niemand von uns erwartet, dass wir so einen Saisonstart hinlegen würden.“

Mit ihren 21 Jahren gehört sie in der sehr jungen Mannschaft bereits zu den älteren und erfahreneren Akteurinnen bei der SG. „Sie ist immer dabei, egal ob beim Training oder beim Spiel. Auf dem Platz geht sie voran“, sagt ihr Trainer Ludger Vernaleken, der laut Ribeiro auch einen großen Anteil an ihrem persönlichen und dem Mannschaftserfolg hat. „Unsere beiden Trainer stehen viermal die Woche mit uns auf dem Platz und sind sehr wichtig für das Team“, führt die Stürmerin aus. Sie fühlt sich pudelwohl bei der SG Kaarst, deswegen lehnte sie Angebote von höherklassigen Mannschaften ab. „Ich habe noch nie mit dem Gedanken gespielt zu wechseln“, verkündet sie.