Schwimmen : SG Neuss holt in Wuppertal jede Menge Medaillen

Neuss In der Wuppertaler „Schwimmoper“ präsentierten sich die Aktiven aus der Quirinusstadt in exzellenter Verfassung. Kein Verein war erfolgreicher bei den Kurzbahn-Titelkämpfen.

Die beachtliche Bilanz: 69-mal Gold, 51-mal Silber und 50-mal Bronze und einen Vereinsrekord erschwamm sich die Abordnung aus der Quirinusstadt. Das reichte nicht nur zum Gewinn des Medaillenspiegels der Jahrgangswertung, sondern es sprang auch der der offenen Klasse heraus. „Das ist, soweit wir uns erinnern können, noch nie vorgekommen“, sagte Siggi Willecke in seiner Funktion als Vorsitzender des Neusser Schwimmvereins. Die 78 gemeldeten Neusser Aktiven konnten mit 401 Einzelstarts sogar ganz knapp die SG Bayer hinter sich lassen. Und die setzt sich bekanntlich aus so den namhaften Bayer-Vereinen Uerdingen, Wuppertal und Dormagen zusammen. Was die Sache noch beachtlicher macht, ist der Umstand, dass bei den Neussern in Gestalt von Silas Büssing (erkrankt) und Tobias van Aggelen (mit dem DSV im Höhentrainingslager) in Wuppertal noch zwei sichere Medaillenkanidaten nicht mit der Partie waren. „69 Titel insgesamt sind für den Landesstützpunkt Schwimmen in Neuss ein grandioses Ergebnis. Die Trainer und Trainerinnen am Beckenrand in Neuss leisten großartige Arbeit“, stellte Siggi Willecke fest. Für den Vereinsrekord sorgte übrigens Julia Znachowska, indem sie 100 Meter Freistil in 57,66 Sekunden bewältigte. Die meisten Medaillen für das Team aus Neuss gewann im Jahrgang 2011 Giorgios Bakalidis (6 Gold, 2 Silber, 1 Bronze), Aaron Schmidt holte im Jahrgang 2006 und älter sechsmal Gold.